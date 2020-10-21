Как добраться до Диярбакыра на самолёте
В Диярбакыре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Diyarbakir Airport» вам не избежать
Список аэропортов Диярбакыра
- Диярбакыр DIYDiyarbakir Airport
Самые дешёвые билеты в Диярбакыр из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|1 586
|2ч
|19.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|1 839
|2ч
|09.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|2 082
|1ч 40м
|20.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|2 364
|1ч 25м
|15.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|2 661
|13ч 30м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|4 087
|6ч 15м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 539
|28ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|5 747
|22ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|5 813
|19ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|6 321
|36ч 40м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|6 411
|12ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 416
|56ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|6 449
|12ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|7 098
|9ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|7 215
|20ч 5м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|8 649
|17ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|10 016
|37ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|10 439
|28ч 15м (⇵1)
|27.03.2021
|из 🇬🇧Ньюкасла
|15 026
|21ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Диярбакыра
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Диярбакыра, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Никосия, Стамбул, Львов, Невшехир и Сургут
- 24.10.202026.10.2020
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