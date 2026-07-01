Погружение в древность: Месопотамия, Анатолия, Каппадокия
Изучить архитектуру и святыни, совершить круизы по Тигру и Евфрату, полюбоваться причудами природы
Начало: Диярбакыр, аэропорт, по времени вашего рейса
«Проследуем по райским водам библейских Тигра и Евфрата, заглянем в медресе, музеи и на восточные рынки, полюбуемся затейливыми скалами долин Любви, Голубей, Воображения»
26 сен в 12:00
22 ноя в 12:00
€1330 за человека
Туда, где всё начиналось: Мардин, Адана и другие города Месопотамии индивидуально. Всё включено
Пройти по следам древнейшей цивилизации, встретить закат на горе Немрут, насладиться местной кухней
Начало: Диярбакыр, 10:00 (возможно любое время встречи по ...
«Заглянем в музей в Газиантепе, где представлены римские мозаики и артефакты»
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
$2100 за человека
Путешествие по турецкой Месопотамии: провинции Диярбакыр и Мардин (мини-группа)
Попробовать кофе разных регионов, погулять по городу Дара и пройтись по Чёрной крепости
Начало: Аэропорт Диярбакыра, время зависит от времени ваше...
1 ноя в 12:00
$1100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Диярбакыру в категории «Музеи»
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