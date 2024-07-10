Что ещё посмотреть – экскурсии в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Фетхие, цены от €179. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
На машине
2 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
355 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
1 отзыв
9 часов
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
499 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
На автобусе
На параплане
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Незабываемый полёт на параплане в Олюденизе: профессиональные пилоты и потрясающие виды
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
179 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    10 июля 2024
    Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
    Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей -
    читать дальше

    то вам сюда! Марина замечательный рассказчик и позитивный человек, программу можно корректировать под ваши индивидуальные запросы, наши - были полностью удовлетворены. Нам всё понравилось. Спасибо!

    Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
    читать дальше

    мужа больные колени и спина - попросили, чтобы немного ходьбы было, с отдыхом, без напряга. Необычное для Турции место, мы как раз хотели побывать в таком. Марина - прекрасный рассказчик и водитель, рекомендуем! Семья Дементьевых.

    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -
  • С
    Сергей
    27 июня 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
    читать дальше

    - прекрасно знает все про туристический маршрут, может ответить на любые интересующие вопросы по Турции. Выбор маршрута по-своему уникален - тут и красота маленького Турецкого городка и тропа в вековом сосновом лесу с непередаваемым ароматом трав и цветов. А прогулка по речке что-то совсем невероятное - ее чистота поражает до глубины души - можно рассмотреть малейшую песчинку на дне, рыб, красивейшие водросли, а вокруг птицы, гуси, утки, рыбы и … замечательные кафешки. Эгейское море будоражит прохладой и синевой - очень необычные места для купания. Ну и, конечно, очень интересные исторические объекты - крепость, водохранилище! Маршрут составлен удобно - есть время отдохнуть, пообщаться в местах с красивыми видами между объектами. Машинка небольшая, но удобная и уютная.

    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
  2. Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
  3. Полёт на параплане в Олюденизе
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в августе 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 179 до 499. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Фетхие на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 3 ⭐ отзыва, цены от €179. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам