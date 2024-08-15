На Рождество – экскурсии в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Фетхие, цены от €355. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Чалыш
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
355 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
На машине
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
355 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
2 отзыва
9 часов
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
499 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 августа 2024
    Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
    Впервые побывали в Фетхие, и сразу решили расширить свои познания региона. Забронировали поездку, выбрали гида - Марину! Светлый, душевный человек,
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    безмерно любит Турцию и делится своими впечатлениями о ней. Поездка в Дальян была незабываема, нам повезло, мы сумели увидеть гигантскую черепаху, половить голубых крабов, искупаться в чистейшей воде пресно-соленого озера! сказочная природа, красоты, солнце, море и отличная компания!! Марина, мы желаем Вам успехов!!! Вернемся к Вам и увидимся обязательно! Мария и Елена

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
    Экскурсия прошла хорошо, очень комфортно, несмотря на страшную жару в июле. Маршрут немного изменили, о чем нам заранее сообщила и
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    согласовала с нами Марина, на что мы согласились. По пути искупались на невероятно прекрасном пляже. Марина - замечательный человек. Отвечает на любые интересующие вопросы. Всегда готова помочь. Марина рассказала нам много полезной информации, которая очень помогла нам в бытовых вопросах в турции. Но сам материал по теме экскурсии был подан очень плохо. Мало исторических фактов, мало рассказа о посещаемых местах. Для того чтобы экскурсия была интересной, необходимо готовить материал заранее, и подавать его интересно. Наш путь прошёл в основном в беседах на какие то отвлечённые темы.

  • А
    Алексей
    10 июля 2024
    Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
    Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей -
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    то вам сюда! Марина замечательный рассказчик и позитивный человек, программу можно корректировать под ваши индивидуальные запросы, наши - были полностью удовлетворены. Нам всё понравилось. Спасибо!

    Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!
  • М
    Мария
    4 октября 2023
    Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
    Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2023
    Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
    Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
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    пляжи. Она согласилась, показала нам прекрасные пляжи. Программа организована комфортно, никуда не спешили, хорошо провели время. Что не понравилось- в машине не работал(не включала?) кондиционер.

  • А
    Анна
    3 июня 2023
    Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
    Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
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    то, что в горах мы были совершенно одни, никаких истоптанных туристами троп:-) рекомендую очень, но с двумя комментариями: если влажно, то берите обувь, которая легко моется; детям экскурсия тоже очень зайдёт, но они должны быть готовы к чуть большей выносливости, чем ежедневно. Я бы с удовольствием сходила с Мариной еще!

    Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения
  • В
    Виктория
    23 мая 2023
    Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
    Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За день мы успели не
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    только побывать в Каше, но и посетить множество безумно красивых пляжей, а также пройти очень живописный и скрытый от посторонних глаз участок Ликийской тропы с потрясающими видами! Хотела бы отметить несколько моментов, которые особенно понравились: 1. С Мариной было очень легко найти контакт, она была открыта ко всем нашим пожеланиям, сразу предложила несколько вариантов кастомизации программы под нас. И в целом, очень приятный, интересный и легкий в общении человек 2. Отлично водит) это немаловажно, тк я была с ребенком 3. Очень хорошо знает регион и его нюнсы, поэтому предлагает не стандартный туристический маршрут, а такие места, которые на групповой экскурсии ты никогда не увидишь 4. С точки зрения организации поездки Марина проявила себя как настоящий профессионал, заранее написала нам обо всех нюансах (что надеть, что взять с собой итд), и в ходе поездки прекрасно контролировала тайминг и все прочие моменты Всем рекомендую:)

    Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На Рождество»

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  1. Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
  2. Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
  3. Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в сентябре 2024
Сейчас в Фетхие в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 355 до 499. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Фетхие на 2024 год на рождество, 7 ⭐ отзывов, цены от €355. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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