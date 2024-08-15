9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Чалыш
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€355 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€355 за всё до 4 чел.
9 часов
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
€499 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 августа 2024Впервые побывали в Фетхие, и сразу решили расширить свои познания региона. Забронировали поездку, выбрали гида - Марину! Светлый, душевный человек,
- ТТатьяна22 июля 2024Экскурсия прошла хорошо, очень комфортно, несмотря на страшную жару в июле. Маршрут немного изменили, о чем нам заранее сообщила и
- ААлексей10 июля 2024Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей -
- ММария4 октября 2023Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
- ЮЮлия7 июля 2023Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
- ААнна3 июня 2023Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
- ВВиктория23 мая 2023Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За день мы успели не
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На Рождество»
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