Однодневные – экскурсии в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Фетхие, цены от €355. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
На машине
2 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
355 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
1 отзыв
9 часов
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
499 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
На машине
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие в Каш: Однодневное путешествие по следам древних на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
355 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    10 июля 2024
    Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
    Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей -
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    то вам сюда! Марина замечательный рассказчик и позитивный человек, программу можно корректировать под ваши индивидуальные запросы, наши - были полностью удовлетворены. Нам всё понравилось. Спасибо!

    Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!Если вы приехали с детьми или вам просто не нравятся групповые туры, где вы зависите от толпы посторонних людей - то вам сюда!
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2023
    Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
    Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
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    пляжи. Она согласилась, показала нам прекрасные пляжи. Программа организована комфортно, никуда не спешили, хорошо провели время. Что не понравилось- в машине не работал(не включала?) кондиционер.

  • А
    Анна
    3 июня 2023
    Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
    Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
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    то, что в горах мы были совершенно одни, никаких истоптанных туристами троп:-) рекомендую очень, но с двумя комментариями: если влажно, то берите обувь, которая легко моется; детям экскурсия тоже очень зайдёт, но они должны быть готовы к чуть большей выносливости, чем ежедневно. Я бы с удовольствием сходила с Мариной еще!

    Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения
  • В
    Виктория
    23 мая 2023
    Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
    Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За день мы успели не
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    только побывать в Каше, но и посетить множество безумно красивых пляжей, а также пройти очень живописный и скрытый от посторонних глаз участок Ликийской тропы с потрясающими видами! Хотела бы отметить несколько моментов, которые особенно понравились: 1. С Мариной было очень легко найти контакт, она была открыта ко всем нашим пожеланиям, сразу предложила несколько вариантов кастомизации программы под нас. И в целом, очень приятный, интересный и легкий в общении человек 2. Отлично водит) это немаловажно, тк я была с ребенком 3. Очень хорошо знает регион и его нюнсы, поэтому предлагает не стандартный туристический маршрут, а такие места, которые на групповой экскурсии ты никогда не увидишь 4. С точки зрения организации поездки Марина проявила себя как настоящий профессионал, заранее написала нам обо всех нюансах (что надеть, что взять с собой итд), и в ходе поездки прекрасно контролировала тайминг и все прочие моменты Всем рекомендую:)

    Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Однодневные»

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  1. Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
  2. Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
  3. Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в августе 2024
Сейчас в Фетхие в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 355 до 499. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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