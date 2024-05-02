Экскурсии на 1 день в Фетхие

Найдено 14 экскурсий в категории «На весь день» в Фетхие, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Чалыш
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
355 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Из Фетхие в Каш: Однодневное путешествие по следам древних на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
355 за всё до 4 чел.
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
355 за всё до 4 чел.
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
Круиз
7 часов
1 отзыв
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
45 за человека
Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
Групповая
7 часов
2 отзыва
Насладитесь красотой Средиземноморья на морской прогулке «12 островов» в Фетхие
Погрузитесь в мир невероятных морских пейзажей, где каждый остров - это уникальная история. Песчаные пляжи, чистая вода и уединение ждут вас
Начало: Фетхие
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
38 за человека
Города Каш и Калкан с посещением пляжей Капуташ и Патара
Групповая
10 часов
4 отзыва
Города Каш и Калкан с пляжами Капуташ и Патара: полный день из Фетхие
Захватывающая экскурсия в Каш и Калкан с посещением изумительных пляжей Капуташ и Патара. Насладитесь красотой и историей за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам и пятницам, в 8:30
2 июля в 09:00
80 за человека
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Индивидуальный тур на яхте по бухтам Фетхие
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур на яхте по живописным бухтам Фетхие с обедом
Проведите весь день, наслаждаясь кристально чистыми водами и солнцем на борту частной яхты в Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 700 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Памуккале из Фетхие: Иераполис и бассейн Клеопатры
Откройте для себя красоту Памуккале, посетив уникальный бассейн Клеопатры и древний город Иераполис в однодневной поездке из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 05:30
14 июня в 05:30
85 за человека
Рафтинг в Фетхие
Групповая
8 часов
Рафтинг в Фетхие: покорение реки Даламан с обедом и инструктажем
Добавьте адреналина в ваш отдых в Фетхие, покоряя бурные воды реки Даламан в компании профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
50 за человека
Дайвинг в Фетхие
Групповая
6 часов
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за человека
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Групповая
10 часов
Путешествие в Дальян: источники, черепахи и древние гробницы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дальяна, насладитесь грязевыми ваннами и исследуйте пляж Изтузу, родину морских черепах
Начало: Ваш отель (в пределах Фетхие)
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50 за человека
Каньон Саклыкент и Секретный водопад
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в каньон Саклыкент и Секретный водопад: природные чудеса Фетхие
Погрузитесь в мир природных чудес Фетхие с экскурсией в каньон Саклыкент и к водопаду в Секретной Долине
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 400 за всё до 3 чел.
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
480 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Города Каш и Калкан с посещением пляжей Капуташ и Патара
    Красоту региона Фетхие невозможно оценить, сидя в отеле. Мы провели невероятный день в компании Рамазана, который провел нам интереснейшую экскурсию
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    и показал secret places для незабываемых фотографий. Если вы цените: Свое время Комфорт (автомобили Mercedes с кондиционером) Оптимальное количество туристической группы (нас было 10 человек) Чувство юмора и дружелюбность (этим отличался наш гид) И ваши деньги (у отельных гидов все в разы дороже) Вам сюда! Будем всем вас рекомендовать и сами еще обязательно вернемся!

  • М
    Мария
    4 октября 2023
    Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
    Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
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    мужа больные колени и спина - попросили, чтобы немного ходьбы было, с отдыхом, без напряга. Необычное для Турции место, мы как раз хотели побывать в таком. Марина - прекрасный рассказчик и водитель, рекомендуем! Семья Дементьевых.

    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -
  • А
    Алена
    27 сентября 2023
    Города Каш и Калкан с посещением пляжей Капуташ и Патара
    Очень понравилось! Ездили с двумя детьми 10 и 17 лет. Удобно, комфортно, весело! Рамазан интересно и с юмором рассказывал и
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    о достопримечательностях, и о жизни в Турции в целом. Места очень красивые, пляжи роскошные, стОит съездить! 👍 Спасибо, Алина и Рамазан ещё раз!

  • E
    Elenagor
    18 сентября 2023
    Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
    Отличная экскурсия, все четко по времени, забрали в отеле, в порту посадили на яхту, прогулка по островам была великолепна, а
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    учитывая не высокий ценник (у гида в отеле было в два раза дороже) - мечта. Про чудесную природу и море - без комментариев. Спасибо Вам за такой замечательный день

  • О
    Ольга
    28 августа 2023
    Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
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    здесь вы можете перевести всю сумму на карту мир организатору. сам тур на целый день, на корабле. 4 остановки, пляжи, купанье, долина бабочек, на корабле кормят, вкусно и сытно. напитки за доп плату! и большую. но тут везде так, возьмите с собой побольше воды. можно купаться, можно пойти в долину бабочек, можно посмотреть на античные руины. скучно не будет, виды с корабля великолепные. и трансфер от и до отеля можно и нужно с детьми

    стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Ностандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но
  • M
    Mariehomely
    12 августа 2023
    Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
    Очень понравилось! Приятное судно, никакой громкой музыки, очень расслабляющее путешествие! Красота невероятная! Такого не увидишь никаким другим способом. Очень советую!
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2023
    Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
    Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
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    пляжи. Она согласилась, показала нам прекрасные пляжи. Программа организована комфортно, никуда не спешили, хорошо провели время. Что не понравилось- в машине не работал(не включала?) кондиционер.

  • С
    Сергей
    27 июня 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
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    - прекрасно знает все про туристический маршрут, может ответить на любые интересующие вопросы по Турции. Выбор маршрута по-своему уникален - тут и красота маленького Турецкого городка и тропа в вековом сосновом лесу с непередаваемым ароматом трав и цветов. А прогулка по речке что-то совсем невероятное - ее чистота поражает до глубины души - можно рассмотреть малейшую песчинку на дне, рыб, красивейшие водросли, а вокруг птицы, гуси, утки, рыбы и … замечательные кафешки. Эгейское море будоражит прохладой и синевой - очень необычные места для купания. Ну и, конечно, очень интересные исторические объекты - крепость, водохранилище! Маршрут составлен удобно - есть время отдохнуть, пообщаться в местах с красивыми видами между объектами. Машинка небольшая, но удобная и уютная.

    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина
  • А
    Анна
    3 июня 2023
    Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
    Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
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    то, что в горах мы были совершенно одни, никаких истоптанных туристами троп:-) рекомендую очень, но с двумя комментариями: если влажно, то берите обувь, которая легко моется; детям экскурсия тоже очень зайдёт, но они должны быть готовы к чуть большей выносливости, чем ежедневно. Я бы с удовольствием сходила с Мариной еще!

    Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На весь день»

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  4. Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю
  5. Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2024
Сейчас в Фетхие в категории "На весь день" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 30 до 700. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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