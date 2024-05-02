1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Чалыш
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие в Каш: Однодневное путешествие по следам древних на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€355 за всё до 4 чел.
Круиз
7 часов
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€45 за человека
Групповая
7 часов
Насладитесь красотой Средиземноморья на морской прогулке «12 островов» в Фетхие
Погрузитесь в мир невероятных морских пейзажей, где каждый остров - это уникальная история. Песчаные пляжи, чистая вода и уединение ждут вас
Начало: Фетхие
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€38 за человека
Групповая
10 часов
Города Каш и Калкан с пляжами Капуташ и Патара: полный день из Фетхие
Захватывающая экскурсия в Каш и Калкан с посещением изумительных пляжей Капуташ и Патара. Насладитесь красотой и историей за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: По вторникам и пятницам, в 8:30
2 июля в 09:00
€80 за человека
Мини-группа
10 часов
Джип сафари в Фетхие и Саклыкент - древний город Тлос
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур на яхте по живописным бухтам Фетхие с обедом
Проведите весь день, наслаждаясь кристально чистыми водами и солнцем на борту частной яхты в Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Памуккале из Фетхие: Иераполис и бассейн Клеопатры
Откройте для себя красоту Памуккале, посетив уникальный бассейн Клеопатры и древний город Иераполис в однодневной поездке из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 05:30
14 июня в 05:30
€85 за человека
Групповая
8 часов
Рафтинг в Фетхие: покорение реки Даламан с обедом и инструктажем
Добавьте адреналина в ваш отдых в Фетхие, покоряя бурные воды реки Даламан в компании профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Фетхие: погружение с инструктором и обед на лодке
Подводный мир Фетхие ждет вас! Откройте для себя красочные кораллы и морских обитателей в сопровождении профессионалов
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€40 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Дальян: источники, черепахи и древние гробницы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дальяна, насладитесь грязевыми ваннами и исследуйте пляж Изтузу, родину морских черепах
Начало: Ваш отель (в пределах Фетхие)
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
€50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в каньон Саклыкент и Секретный водопад: природные чудеса Фетхие
Погрузитесь в мир природных чудес Фетхие с экскурсией в каньон Саклыкент и к водопаду в Секретной Долине
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
€480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 мая 2024Красоту региона Фетхие невозможно оценить, сидя в отеле. Мы провели невероятный день в компании Рамазана, который провел нам интереснейшую экскурсию
- ММария4 октября 2023Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
- ВВиктория3 октября 2023Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
- ААлена27 сентября 2023Очень понравилось! Ездили с двумя детьми 10 и 17 лет. Удобно, комфортно, весело! Рамазан интересно и с юмором рассказывал и
- EElenagor18 сентября 2023Отличная экскурсия, все четко по времени, забрали в отеле, в порту посадили на яхту, прогулка по островам была великолепна, а
- ООльга28 августа 2023стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
- MMariehomely12 августа 2023Очень понравилось! Приятное судно, никакой громкой музыки, очень расслабляющее путешествие! Красота невероятная! Такого не увидишь никаким другим способом. Очень советую!
- ЮЮлия7 июля 2023Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
- ССергей27 июня 2023Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
- ААнна3 июня 2023Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
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Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2024
Сейчас в Фетхие в категории "На весь день" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 30 до 700. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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