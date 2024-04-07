5 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторский тур по Фетхие: история, природа и вкусные гёзлеме
Погрузитесь в удивительный мир Фетхие и Олюдениза: от города-призрака до дегустации турецких лепёшек
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Незабываемый полет на параплане в Фетхие: высота, адреналин и красота
Ощутите себя птицей, паря над живописными пейзажами Фетхие. Полет на параплане подарит вам незабываемые эмоции и захватывающие виды
Начало: Отели Фетхие и Олюдениз
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:30, 14:30, 16:30
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€200 за человека
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Параглайдинг в Фетхие: захватывающий полет над живописным Олудениз
Почувствуйте неподдельную свободу, паря над синими водами и зелеными ландшафтами Фетхие вместе с опытным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€200 за человека
12 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Памуккале из Фетхие: Иераполис и бассейн Клеопатры
Откройте для себя красоту Памуккале, посетив уникальный бассейн Клеопатры и древний город Иераполис в однодневной поездке из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница
Завтра в 05:30
9 авг в 05:30
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина7 апреля 2024Замечательная экскурсия! Нам показали отличные виды. Гид сделал хорошие фотографии, очень комфортный автобус с замечательным водителем с которым не было плохо ни разу на серпантинах. Отмечу вкусное видовое кафе в конце экскурсии.
- OOagrebne25 октября 2022Отличный гид, продуманный маршрут. Все четко, с заботой о гостях. Открыли нам Турцию. От души рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Популярные экскурсии»
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