Голубая лагуна Олюдениза: параглайдинг в тандеме, из Фетхие

Пролетите высоко над песчаными пляжами и бирюзовым морем на параплане

4.3
20 отзывов
В группе
до 100 чел.
Пролетите высоко над песчаными пляжами и бирюзовым морем на параплане.

Полюбуйтесь видом величественных гор на горизонте.

Начните с обучения, которое проведет инструктор, а затем полетайте на тандемном параплане, выбрав наиболее подходящее для себя время.
Голубая лагуна Олюдениза: параглайдинг в тандеме, из Фетхие
Голубая лагуна Олюдениза: параглайдинг в тандеме, из Фетхие
Голубая лагуна Олюдениза: параглайдинг в тандеме, из Фетхие
Голубая лагуна Олюдениза: параглайдинг в тандеме, из Фетхие
Голубая лагуна Олюдениза: параглайдинг в тандеме, из Фетхие
Голубая лагуна Олюдениза: параглайдинг в тандеме, из Фетхие
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите полет над впечатляющими пейзажами Олюдениза
  2. Поднимитесь на высоту 1980-3050 метров над уровнем моря на тандемном параплане
  3. Выберите полет на закате, чтобы сделать невероятные фотографии
После трансфера у отеля в Фетхие, Чалыше или Оваджике и за 40 минут отправляйтесь на вершину горы Бабадаг высотой 1980 метров над уровнем моря. Начните свое 3-часовое параглайдинг-приключение c поездки на комфортабельном и современном сафари-внедорожнике туроператора.
Полеты проводятся 5 раз в день. Первый полет начинается в 08:30: утренний свет и чрезвычайно прозрачный воздух позволяют сделать наиболее эффектные фотографии. Вы сможете увидеть более 200 квадратных километров прекрасных пейзажей Фетхие.
Второй сеанс, в 11:00, вероятно, будет самым долгим благодаря силе восходящих потоков воздуха. Вы отправитесь в полет с высоты 1980 метров и при желании сможете подняться на 2740-3050 метров над уровнем моря. Продолжительность – около 40 минут.
Третий полет начинается в 13:30 и длится чуть дольше из-за более благоприятных условий. В облачную и туманную погоду условия для фотографирования хуже, но взлет и приземление проходят проще.
В 15:30, во время четвертого сеанса, восходящие потоки слабее, поэтому полет будет более мягким. Однако в середине лета может быть немного жарко.
Последний полет дня, на закате, стартует в 17:45. Солнце, низко опустившееся за остров Родос, и погодные условия позволяют сделать прекрасные закатные фотографии, а также обеспечивают мягкий и приятный полет.
Инструктор расскажет вам, что делать и чего не делать, и вы получите подходящую обувь и шлем, а в холодную погоду – также летный костюм.
Как правило, участники летят рядом, плечом к плечу, благодаря чему можно сделать более удачные фотографии вас и вашей группы в воздухе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от / до отелей в Фетхие
  • Перевозка на внедорожнике
  • Услуги гида
  • Инструктор
  • Снаряжение
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фотографии
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Важная информация
  • Продолжительность сеанса параглайдинга в тандеме – от 20 до 40 минут
  • Пожалуйста, наденьте прочную обувь – например, кроссовки (если у вас с собой их нет, свяжитесь с туроператором, чтобы для вас подготовили обувь)
  • Предыдущий опыт необязателен
  • Максимальный вес участника – 110 кг
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 17 лет
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
4
3
3
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
1 июля 2018
(Германия)
Я могу только рекомендовать это всем. Это был один из самых прекрасных событий в моей жизни, и это точно не будет в последний раз. О команде: все очень милые и компетентные. Но, прежде всего, большая любовь в моем пилоте Толге Акдемире, он был очень забавным и заставил меня улыбнуться своей симпатией. Я чувствовал себя в полной безопасности с ним!!! До скорой встречи пока!
A
12 окт 2016
(Великобритания)
Очень дружелюбный персонал в Deep Blue. Путешествие на гору является частью опыта. Мой инструктор HO Khan был дружелюбным, обнадеживающим и очень опытным во все времена. Захватывающие дух виды и DVD вашего полета перед отъездом включены. Носите длинные рукава и брюки, так как это может быть немного холодно на 6000 футов!
M
6 июня 2019
(Палестина)
Мы забронировали тур и выбрали время встречи в 9:30, но оператор связался со мной, чтобы забрать нас в 8, сказав, что наш отель находится далеко, а до него всего 30 минут езды. Мы понимаем, предложил ли он вместо этого забрать в 9. Но 1 час 30 минут было многовато. Вместо этого мы согласились в 11:30, и нас забрали вовремя, но нас отвезли в другой офис туристического агентства и сказали подождать 30 минут. Другому водителю потребовалось 40 минут, чтобы забрать нас и отправиться к месту отправления этого мероприятия. В нем говорится, что если вы группа, вы будете летать бок о бок, чтобы делать хорошие фотографии, но этого не произошло. Кроме того, они не позволяют вам делать фотографии собственной камерой, говоря, что это для безопасности, но на самом деле они взимают с вас плату за фотографии и видео, которые снимает пилот, и это стоит 30 долларов. Цена дорогая, в городе можно найти более выгодные предложения. По той же цене вы получаете его, включая видео и фотографии. Однако ребята в

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фетхие

👥ГрупповыеМероприятияВодные виды спортаПарасейлингОднодневные турыSensitive productsМероприятия с участием животныхЛагуныHigh-risk activities🗽ДостопримечательностиОлудениз

Еще несколько похожих предложений в Фетхие

Параглайдинг в Фетхие
В группе
до 5 чел.
90
за 1 чел.
Параглайдинг в Фетхие
Если вы настоящий экстремал, то Параглайдинг в Фетхие будет самой интересной
Каждый день 09:00 -11:00 -13:00 -15:00 -17:00
Полет на параплане в Фетхие
Индивидуально
102
за 1 чел.
Полет на параплане в Фетхие
🪂 На параплане
Представьте себя птицей, почувствуйте потоки воздуха на своем лице
Ежедневно в 10:00, 12:30, 14:30, 16:30
Заповедник Дальян из Фетхие
В группе
до 40 чел.
10ч
35
за 1 чел.
Заповедник Дальян из Фетхие
🚌 На автобусе
Групповая экскурсия 4в1: пляжи, прогулка на лодке, целебные грязи и интересные рассказы
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 08:00
Дайвинг в Фетхие
В группе
до 5 чел.
10ч
40
за 1 чел.
Дайвинг в Фетхие
Приглашаем вас на подводную прогулку по бухтам Фетхие
Рафтинг в Фетхие
В группе
до 5 чел.
10ч
40
за 1 чел.
Рафтинг в Фетхие
Отправиться на рафтинг в Фетхие - значит добавить горсть адреналина
Верховая езда в Фетхие
В группе
до 5 чел.
10ч
30
за 1 чел.
Верховая езда в Фетхие
🐴 Конные прогулки
Приглашаем вас на конную прогулку по живописным окрестностям Фетхие
Багги сафари в Фетхие
В группе
до 5 чел.
10ч
40
за 1 чел.
Багги сафари в Фетхие
Приглашаем любителей приключений в захватывающее путешествие на багги по живописным окрестностям Фетхие
Экскурсия в Дальян из Фетхие
В группе
до 5 чел.
10ч
40
за 1 чел.
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Оздоровиться в грязевых источниках Дальяне, увидеть родину морских черепах - пляж Изтузу, услышать истории
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
В группе
до 45 чел.
12ч
60
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале
Вторник, пятница
Турецкая баня в Фетхие
В группе
до 5 чел.
10ч
15
за 1 чел.
Турецкая баня в Фетхие
Знакомство с Турцией будет не полным без посещения хамама - места оздоровления и релакса
Джип сафари в Фетхие
В группе
до 5 чел.
10ч
20
за 1 чел.
Джип сафари в Фетхие
🛣 Джиппинг
Отдохнуть от обыденности и житейских передряг, почувствовать дух приключений
Сафари на квадроциклах в Фетхие
В группе
до 5 чел.
10ч
30
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах в Фетхие
🛻 На квадроциклах
Увлекательное путешествие на квадроциклах в естественных природных условиях
У нас ещё много экскурсий 😎 в Фетхие. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Фетхие
🇹🇷