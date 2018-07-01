После трансфера у отеля в Фетхие, Чалыше или Оваджике и за 40 минут отправляйтесь на вершину горы Бабадаг высотой 1980 метров над уровнем моря. Начните свое 3-часовое параглайдинг-приключение c поездки на комфортабельном и современном сафари-внедорожнике туроператора.

Полеты проводятся 5 раз в день. Первый полет начинается в 08:30: утренний свет и чрезвычайно прозрачный воздух позволяют сделать наиболее эффектные фотографии. Вы сможете увидеть более 200 квадратных километров прекрасных пейзажей Фетхие.

Второй сеанс, в 11:00, вероятно, будет самым долгим благодаря силе восходящих потоков воздуха. Вы отправитесь в полет с высоты 1980 метров и при желании сможете подняться на 2740-3050 метров над уровнем моря. Продолжительность – около 40 минут.

Третий полет начинается в 13:30 и длится чуть дольше из-за более благоприятных условий. В облачную и туманную погоду условия для фотографирования хуже, но взлет и приземление проходят проще.

В 15:30, во время четвертого сеанса, восходящие потоки слабее, поэтому полет будет более мягким. Однако в середине лета может быть немного жарко.

Последний полет дня, на закате, стартует в 17:45. Солнце, низко опустившееся за остров Родос, и погодные условия позволяют сделать прекрасные закатные фотографии, а также обеспечивают мягкий и приятный полет.

Инструктор расскажет вам, что делать и чего не делать, и вы получите подходящую обувь и шлем, а в холодную погоду – также летный костюм.

Как правило, участники летят рядом, плечом к плечу, благодаря чему можно сделать более удачные фотографии вас и вашей группы в воздухе.