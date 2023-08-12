Разместимся с комфортом на яхте и отправимся в морское 8-дневное странствие маленькой командой. У штурвала будет настоящий капитан, который научит вязать узлы и швартоваться.



Будем наслаждаться видами и солнцем на палубе, купаться в прозрачной воде и останавливаться в живописных бухтах. Побалуем себя вкусностями, приготовленными поваром, и отведаем свежайших морепродуктов в ресторанах. Поднимемся на гору, расслабимся в ваннах Клеопатры и прогуляемся среди древних развалин. Напоследок — посетим традиционный хамам.