Пройти посвящение в «Морские волки», искупаться в ваннах Клеопатры и заняться снорклингом
Разместимся с комфортом на яхте и отправимся в морское 8-дневное странствие маленькой командой. У штурвала будет настоящий капитан, который научит вязать узлы и швартоваться.
Будем наслаждаться видами и солнцем на палубе, купаться в прозрачной воде и останавливаться в живописных бухтах. Побалуем себя вкусностями, приготовленными поваром, и отведаем свежайших морепродуктов в ресторанах. Поднимемся на гору, расслабимся в ваннах Клеопатры и прогуляемся среди древних развалин. Напоследок — посетим традиционный хамам.
Будем наслаждаться видами и солнцем на палубе, купаться в прозрачной воде и останавливаться в живописных бухтах. Побалуем себя вкусностями, приготовленными поваром, и отведаем свежайших морепродуктов в ресторанах. Поднимемся на гору, расслабимся в ваннах Клеопатры и прогуляемся среди древних развалин. Напоследок — посетим традиционный хамам.
Ближайшие даты:
12
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авг
19
авг
авг
26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит дополнительноЗавершение: Фетхие, 9:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Фетхие
Наша команда занимается организацией круизов на яхте и катамаране по авторским маршрутам в Турции. Предлагаем путешествие 8 дней 7 ночей, по самым живописным бухтам и островам Средиземного моря. Капитан научит вас яхтингу, повар вкусно накормит, а пейзажи Турции не оставят равнодушными никого.
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