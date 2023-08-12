По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)

Увидеть турецкую Атлантиду, расслабиться в грязевых ваннах и проводить закат у маяка

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Ответы на вопросы
Отправимся в увлекательное странствие нашей маленькой командой по бухтам и островам Средиземного моря на комфортабельной яхте. Будем загорать на палубе, купаться в бирюзовой воде и рассматривать затонувшие города.

Займёмся снорклингом, покатаемся на SUP-бордах, попробуем свежайшие морепродукты и побалуем себя вкусностями от нашего повара.

Капитан научит вязать морские узлы и швартоваться, расскажет байки и посвятит всех в «Морские волки».
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
По волнам Средиземного моря: круиз на яхте от Фетхие к Демре и Кашу (всё включено)
Ближайшие даты:
12
авг
19
авг
26
авг
2
сен
9
сен
16
сен
23
сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В случае плохих погодных и/или морских условий программа может быть изменена без предварительного уведомления.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, время и место встречи организатор сообщит дополнительно
Завершение: Фетхие, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Активный отдых
Выездные
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