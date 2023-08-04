Прочувствовать романтику приключений и узнать, что за ними стоит
На этой морской прогулке вы перенесётесь на тысячи морских миль — к далёким островам и полярным льдам. Бросите вызов предубеждениям и страхам. И при этом не покинете пределы залива Фетхие.
Всё дело в том, что мы уже много лет живём на яхте — и окунём вас в наш мир с головой! Расскажем о кругосветных путешествиях и научим основам мореходства.
Всё дело в том, что мы уже много лет живём на яхте — и окунём вас в наш мир с головой! Расскажем о кругосветных путешествиях и научим основам мореходства.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы, яхта и… весь мир
Чем отличается наша морская прогулка от всех остальных? Яхта, на которой вы отправитесь в море, не только предназначена для семейного отдыха и путешествий, но и служит нам домом. С нами вы увидите настоящую морскую жизнь — такой, как видим её мы. Попадёте в тёплую семейную атмосферу, получите ответы на интересующие вопросы и услышите увлекательные истории, которых у нас за 8 лет и несколько кругосветок накопилось более чем достаточно.
Вам это понравится!
- Мы выйдем в море из залива Фетхие — одного из самых живописных в Турции.
- Пройдём вдоль берега, изрезанного живописными бухтами.
- Покажем лучшие локации в спокойном ритме, без спешки и с удовольствием.
- Насладимся красотой открытого моря, ветром свободы и ощущением счастья.
- Поделимся секретами жизни на яхте: расскажем о встречах с неординарными людьми, редких местах и особенностях быта.
- Научим ходить под парусами (при желании внесём записи о пройденных милях в логбук).
До конца июля мы будем устраивать для вас круизы в Турции, а потом плавно выдвигаемся на Карибы. Так что у вас есть шанс почилить с нами и летом, и зимой (например, встретить Новый год под пальмой).
Организационные детали
- Убедительная просьба не брать с собой чемоданы. Лучше всего подойдут мягкие сумки.
- У обуви, в которой вы будете ходить по яхте, должна быть светлая подошва, не оставляющая следов
- Обязательно возьмите с собой необходимые вам медикаменты, солнечные очки, головной убор и средства от солнца
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в марине Фетхие
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария и Вячеслав — ваш гид в Фетхие
Всем привет! Мы семейная пара, которая живёт и путешествует по миру на своей парусной яхте вот уже более 8 лет. Наш путь начался прямо из Москвы по всем рекам и каналам. Мы прошли по Золотому кольцу России, походили под парусами по курортам черноморского побережья, зашли в Грузию, Болгарию, Турцию и решили двигаться дальше! Посетили острова Греции, побывали в Италии, Испании, на Балеарских островах, в Гибралтаре и на Канарах, а потом решили перейти через Атлантику и посмотреть на настоящие пляжи «Баунти» на Карибах. Что будет дальше — время покажет! С нами на борту также путешествует маленькая гипоаллергенная собачка породы мальтипу по имени Молли. Она очень ласковая и любвеобильная. Добро пожаловать на борт!
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