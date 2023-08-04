Турция на яхте: вокруг света - за одну морскую прогулку

Прочувствовать романтику приключений и узнать, что за ними стоит

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На этой морской прогулке вы перенесётесь на тысячи морских миль — к далёким островам и полярным льдам. Бросите вызов предубеждениям и страхам. И при этом не покинете пределы залива Фетхие.

Всё дело в том, что мы уже много лет живём на яхте — и окунём вас в наш мир с головой! Расскажем о кругосветных путешествиях и научим основам мореходства.
Турция на яхте: вокруг света - за одну морскую прогулку
Турция на яхте: вокруг света - за одну морскую прогулку
Турция на яхте: вокруг света - за одну морскую прогулку
Турция на яхте: вокруг света - за одну морскую прогулку
Турция на яхте: вокруг света - за одну морскую прогулку
Турция на яхте: вокруг света - за одну морскую прогулку
Турция на яхте: вокруг света - за одну морскую прогулку
Турция на яхте: вокруг света - за одну морскую прогулку
Ближайшие даты:
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы, яхта и… весь мир

Чем отличается наша морская прогулка от всех остальных? Яхта, на которой вы отправитесь в море, не только предназначена для семейного отдыха и путешествий, но и служит нам домом. С нами вы увидите настоящую морскую жизнь — такой, как видим её мы. Попадёте в тёплую семейную атмосферу, получите ответы на интересующие вопросы и услышите увлекательные истории, которых у нас за 8 лет и несколько кругосветок накопилось более чем достаточно.

Вам это понравится!

  • Мы выйдем в море из залива Фетхие — одного из самых живописных в Турции.
  • Пройдём вдоль берега, изрезанного живописными бухтами.
  • Покажем лучшие локации в спокойном ритме, без спешки и с удовольствием.
  • Насладимся красотой открытого моря, ветром свободы и ощущением счастья.
  • Поделимся секретами жизни на яхте: расскажем о встречах с неординарными людьми, редких местах и особенностях быта.
  • Научим ходить под парусами (при желании внесём записи о пройденных милях в логбук).

До конца июля мы будем устраивать для вас круизы в Турции, а потом плавно выдвигаемся на Карибы. Так что у вас есть шанс почилить с нами и летом, и зимой (например, встретить Новый год под пальмой).

Организационные детали

  • Убедительная просьба не брать с собой чемоданы. Лучше всего подойдут мягкие сумки.
  • У обуви, в которой вы будете ходить по яхте, должна быть светлая подошва, не оставляющая следов
  • Обязательно возьмите с собой необходимые вам медикаменты, солнечные очки, головной убор и средства от солнца

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в марине Фетхие
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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