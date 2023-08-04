На этой морской прогулке вы перенесётесь на тысячи морских миль — к далёким островам и полярным льдам. Бросите вызов предубеждениям и страхам. И при этом не покинете пределы залива Фетхие. Всё дело в том, что мы уже много лет живём на яхте — и окунём вас в наш мир с головой! Расскажем о кругосветных путешествиях и научим основам мореходства.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы, яхта и… весь мир

Чем отличается наша морская прогулка от всех остальных? Яхта, на которой вы отправитесь в море, не только предназначена для семейного отдыха и путешествий, но и служит нам домом. С нами вы увидите настоящую морскую жизнь — такой, как видим её мы. Попадёте в тёплую семейную атмосферу, получите ответы на интересующие вопросы и услышите увлекательные истории, которых у нас за 8 лет и несколько кругосветок накопилось более чем достаточно.

Вам это понравится!

Мы выйдем в море из залива Фетхие — одного из самых живописных в Турции.

Пройдём вдоль берега, изрезанного живописными бухтами.

Покажем лучшие локации в спокойном ритме, без спешки и с удовольствием.

Насладимся красотой открытого моря, ветром свободы и ощущением счастья.

Поделимся секретами жизни на яхте: расскажем о встречах с неординарными людьми, редких местах и особенностях быта.

Научим ходить под парусами (при желании внесём записи о пройденных милях в логбук).

До конца июля мы будем устраивать для вас круизы в Турции, а потом плавно выдвигаемся на Карибы. Так что у вас есть шанс почилить с нами и летом, и зимой (например, встретить Новый год под пальмой).

Организационные детали