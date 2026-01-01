Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, отель, 14:00
23 мая в 08:00
$999 за человека
Круиз на гулете вдоль Турецкой Ривьеры в формате «всё включено»
Обойти бухты и острова, много купаться, загорать, кататься на сапах и каяках и не переживать о быте
Начало: Аэропорт Фетхие, ко времени заселения в 16:00
5 окт в 14:00
12 окт в 08:00
€1490 за человека
-
10%
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Марина Фетхие, 19:00
2 мая в 19:00
9 мая в 19:00
€1150
€1277 за человека
