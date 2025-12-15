Мои заказы

Горящие туры – туры в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «Горящие туры» в Фетхие, цены от €990, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
На яхте
8 дней
-
10%
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
Погулять по Фетхие и Олюденизу, Кашу и Калкану, поплавать в лазурном море и осмотреть древности
Начало: Фетхие, 19:00
25 апр в 19:00
2 мая в 19:00
€1215€1350 за человека
Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
На яхте
8 дней
-
15%
Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
Насладиться пейзажами с воды, погулять по аутентичным городкам и искупаться в уединённых местах
Начало: Фетхие, время по договорённости
1 мар в 09:00
8 мар в 09:00
€1275€1500 за человека
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
На яхте
Музыкальные теплоходы
SUP-прогулки
8 дней
-
10%
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Марина Фетхие, 19:00
2 мая в 19:00
9 мая в 19:00
€990€1100 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Горящие туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Фетхие
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
  2. Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
  3. Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Сколько стоит тур в Фетхие в декабре 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 990 до 1275 со скидкой до 15%.
Забронируйте тур в Фетхие на 2025 год по теме «Горящие туры», цены от €990. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль