8 дней
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
10 авг в 19:00
17 авг в 19:00
$1 250 за человека
8 дней
Поднять паруса: незабываемый яхт-тур по Эгейскому морю из Фетхие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Эгейскому морю на яхте. Живописные бухты, древние города и морское приключение ждут вас
Начало: Марина в Фетхие, 18:00
28 сен в 08:00
5 окт в 08:00
$920 за человека
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
10 авг в 12:00
17 авг в 12:00
€800 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария12 мая 2024Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
- ИИван2 ноября 2023Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
- ССюзанна30 октября 2023Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Все»
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