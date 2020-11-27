Как добраться до Гиресуна на самолёте
В Гиресуне 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ordu Giresun Airport» вам не избежать
Список аэропортов Гиресуна
- Гиресун OGUOrdu Giresun Airport
- Орду QORне гражданскийOrdu
Самые дешёвые билеты в Гиресун из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|1 870
|1ч 35м
|18.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|2 072
|1ч 10м
|24.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|2 229
|10ч 15м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|2 883
|12ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|6 811
|6ч 25м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|7 179
|16ч 15м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|9 740
|7ч 10м (⇵1)
|19.06.2021
|из 🇩🇪Ганновера
|13 561
|19ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|14 217
|17ч 10м (⇵1)
|19.06.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|23 042
|14ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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