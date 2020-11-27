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Летим в Гиресун

Как добраться до Гиресуна на самолёте

В Гиресуне 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ordu Giresun Airport» вам не избежать

Список аэропортов Гиресуна

  1. Гиресун OGU
    Ordu Giresun Airport
  2. Орду QORне гражданский
    Ordu

Самые дешёвые билеты в Гиресун из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
27.11.2020из 🇹🇷Стамбула1 8701ч 35м
18.11.2020из 🇹🇷Анкары2 0721ч 10м
24.10.2020из 🇹🇷Антальи2 22910ч 15м (⇵1)
23.10.2020из 🇹🇷Даламана2 88312ч 45м (⇵1)
12.11.2020из 🇩🇪Кёльна6 8116ч 25м (⇵1)
18.11.2020из 🇺🇦Киева7 17916ч 15м (⇵2)
17.01.2021из 🇩🇪Мюнхена9 7407ч 10м (⇵1)
19.06.2021из 🇩🇪Ганновера13 56119ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇰🇿Алматы14 21717ч 10м (⇵1)
19.06.2021из 🇩🇪Гамбурга23 04214ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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