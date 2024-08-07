А Александра Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Без гида на местности бы не разобрались. А тут за пол дня посетили и Алачаты и несколько красивых бухт и пляж Бойялык. Всё очень понравилось. Гид нас забирала с пристани Ulusoy. Приплыли на Astoria Grande.

М Максим Привет, Измир Добрый день! Мы провели прекрасно время с Гидом Гуля! Прекрасный рассказчик, путеводитель и конечно человек! С Гулей было очень интересно и увлекательно! Обошли весь Измир и попробовали все вкусности этого великолепного города с прекрасной историей! Гуля спасибо большое!

Н Наталья Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Прекрасная прогулка! Содержательная, легкая, получили множество рекомендаций, что еще можно посмотреть/посетить. Спасибо проводнице за обзорный тур по Алачати и Чешме.

Ю Юлия Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты Были на экскурсии с Гулей! Все прошло на высшем уровне! Позитивно, искрометно, все как мы любим)

И Ирина Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Экскурсия понравилось. Гид квалифицированный и дружелюбно расположенный к слушателям. Рады возможности прикоснуться к культуре античной Греции и Рима. Спасибо.

Е Екатерина Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле) Все понравилось, Фарида прекрасная женщина и собеседник. Было очень интересно, несмотря на жару в 44 градуса. Спасибо и удачи!

С Светлана Привет, Измир Экскурсовод Серджан очаровала нас глубокими знаниями, умением показать историю города и его современный облик, а также деликатной манерой общения

Е Евгений Привет, Измир Экскурсия отличная. Виктория очень обаятельный и знающий гид. Очень приятная атмосфера на экскурсии. Прекрасный маршрут.