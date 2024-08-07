4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Привет, Измир: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Измиром: древние руины, панорамные виды, местные деликатесы и бурлящая жизнь на рынке Кемералты. Узнайте все секреты этого удивительного города
Начало: В районе Конак
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
€258 за всё до 8 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
314€283 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Путешествие в античный Эфес из Измира на вашем автомобиле. Узнайте о жизни Римской империи, посетите знаменитые храмы, театры и библиотеки
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра7 августа 2024Без гида на местности бы не разобрались. А тут за пол дня посетили и Алачаты и несколько красивых бухт и пляж Бойялык. Всё очень понравилось. Гид нас забирала с пристани Ulusoy. Приплыли на Astoria Grande.
- ММаксим7 августа 2024Добрый день! Мы провели прекрасно время с Гидом Гуля! Прекрасный рассказчик, путеводитель и конечно человек! С Гулей было очень интересно и увлекательно! Обошли весь Измир и попробовали все вкусности этого великолепного города с прекрасной историей! Гуля спасибо большое!
- ННаталья5 августа 2024Прекрасная прогулка! Содержательная, легкая, получили множество рекомендаций, что еще можно посмотреть/посетить. Спасибо проводнице за обзорный тур по Алачати и Чешме.
- ЮЮлия28 июля 2024Были на экскурсии с Гулей! Все прошло на высшем уровне! Позитивно, искрометно, все как мы любим)
- ИИрина24 июля 2024Экскурсия понравилось. Гид квалифицированный и дружелюбно расположенный к слушателям. Рады возможности прикоснуться к культуре античной Греции и Рима. Спасибо.
- ЕЕкатерина13 июня 2024Все понравилось, Фарида прекрасная женщина и собеседник. Было очень интересно, несмотря на жару в 44 градуса. Спасибо и удачи!
- ССветлана12 мая 2024Экскурсовод Серджан очаровала нас глубокими знаниями, умением показать историю города и его современный облик, а также деликатной манерой общения
- ЕЕвгений21 апреля 2024Экскурсия отличная. Виктория очень обаятельный и знающий гид. Очень приятная атмосфера на экскурсии. Прекрасный маршрут.
- ВВиктор21 марта 2024Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах. В описании экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Измиру в сентябре 2024
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