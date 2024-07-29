5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Путешествие в античный Эфес из Измира на вашем автомобиле. Узнайте о жизни Римской империи, посетите знаменитые храмы, театры и библиотеки
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Измире: комфорт и безопасность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Измира и отвезёт по нужному адресу. Комфортный трансфер с помощью с багажом и интересными рассказами о городе
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
314€283 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 июля 2024Отличный и вежливый водитель, помог с багажом. У нас изменилось время подачи машины, нам без проблем пошли на встречу и встретили нас в порту Измира раньше запланированного. Отличный сервис!
- ЮЮлия28 июля 2024Были на экскурсии с Гулей! Все прошло на высшем уровне! Позитивно, искрометно, все как мы любим)
- ИИрина24 июля 2024Экскурсия понравилось. Гид квалифицированный и дружелюбно расположенный к слушателям. Рады возможности прикоснуться к культуре античной Греции и Рима. Спасибо.
- ННаталья21 июля 2024Все четко, встретили в аэропорту, машина отличная, водитель приятная женщина была. Смело рекомендую.
- ЮЮрий20 июля 2024Главное спокойно, безопасно, общение через переводчик! Авто чистое, комфорт, рекомендую
- ААнна16 июля 2024От души рекомендую экскурсию и гида Викторию. Помимо экскурсии она помогла нам с бронированием платного пляжа. Важно понимать, что это
- ИИрина11 июля 2024Спасибо Виктории за чудесный день! Мы приплыли в Чешме на Астории Гранде, так что Виктория встретила нас прямо в порту. Маршрут
- ЕЕкатерина13 июня 2024Все понравилось, Фарида прекрасная женщина и собеседник. Было очень интересно, несмотря на жару в 44 градуса. Спасибо и удачи!
- ВВиктор21 марта 2024Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах. В описании экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Измире
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Измиру в августе 2024
Сейчас в Измире в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 283 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Измире на 2024 год по теме «Все», 35 ⭐ отзывов, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь