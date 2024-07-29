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был построен очень грамотно, за неск часов мы увидели замечательные пляжи, побродили по колоритным уютным улочкам поселка Алачаты, который весь утопает в цветах, отдохнули там в кафе. попробовав настоящий кофе по- турецки. Потом проехали по Чешме, полюбовались самим городом и красивыми панорамными видами. Виктория-очень легкая в общении, приятная девушка, интересный собеседник. Так что за время прогулки мы узнали много нового о жизни в Турции в целом, а также об истории и жизни в Чешме. Если хотите приятно отдохнуть в Чешме, увидеть много красивого, то Виктория вам в этом поможет!!!