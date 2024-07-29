Все – экскурсии в Измире

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Измире, цены от €50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
17 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Путешествие в античный Эфес из Измира на вашем автомобиле. Узнайте о жизни Римской империи, посетите знаменитые храмы, театры и библиотеки
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Измире
На машине
5 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Измире: комфорт и безопасность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Измира и отвезёт по нужному адресу. Комфортный трансфер с помощью с багажом и интересными рассказами о городе
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
50 за всё до 3 чел.
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
На машине
скидка
10%
13 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
314283 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    29 июля 2024
    Выгодный трансфер в Измире
    Отличный и вежливый водитель, помог с багажом. У нас изменилось время подачи машины, нам без проблем пошли на встречу и встретили нас в порту Измира раньше запланированного. Отличный сервис!
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Были на экскурсии с Гулей! Все прошло на высшем уровне! Позитивно, искрометно, все как мы любим)
  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Экскурсия понравилось. Гид квалифицированный и дружелюбно расположенный к слушателям. Рады возможности прикоснуться к культуре античной Греции и Рима. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Выгодный трансфер в Измире
    Все четко, встретили в аэропорту, машина отличная, водитель приятная женщина была. Смело рекомендую.
  • Ю
    Юрий
    20 июля 2024
    Выгодный трансфер в Измире
    Главное спокойно, безопасно, общение через переводчик! Авто чистое, комфорт, рекомендую
  • А
    Анна
    16 июля 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    От души рекомендую экскурсию и гида Викторию. Помимо экскурсии она помогла нам с бронированием платного пляжа. Важно понимать, что это
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    формат прогулки, а не классический «стоим и слушаем про историю и даты». Хотелось бы еще с гидом прогуляться по самому Чешме и может чуть больше интересных фактов о главных событиях истории узнать. Но в целом если вы заранее почитаете, то у вас будет общее представление о месте.

  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Спасибо Виктории за чудесный день! Мы приплыли в Чешме на Астории Гранде, так что Виктория встретила нас прямо в порту. Маршрут
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    был построен очень грамотно, за неск часов мы увидели замечательные пляжи, побродили по колоритным уютным улочкам поселка Алачаты, который весь утопает в цветах, отдохнули там в кафе. попробовав настоящий кофе по- турецки. Потом проехали по Чешме, полюбовались самим городом и красивыми панорамными видами. Виктория-очень легкая в общении, приятная девушка, интересный собеседник. Так что за время прогулки мы узнали много нового о жизни в Турции в целом, а также об истории и жизни в Чешме. Если хотите приятно отдохнуть в Чешме, увидеть много красивого, то Виктория вам в этом поможет!!!

    Спасибо Виктории за чудесный день!Спасибо Виктории за чудесный день!Спасибо Виктории за чудесный день!Спасибо Виктории за чудесный день!
  • Е
    Екатерина
    13 июня 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Все понравилось, Фарида прекрасная женщина и собеседник. Было очень интересно, несмотря на жару в 44 градуса. Спасибо и удачи!
  • В
    Виктор
    21 марта 2024
    Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
    Фарида — профессиональный гид, который поможет вам получить максимум знаний и впечатлений об Эфесе и близлежащий культовых местах. В описании экскурсии
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    сказано "Обещаю, что будет интересно!" - и это 100% правда и ни один вопрос не будет без ответа. Большое спасибо от нашей команды путешественников.

Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Измиру в августе 2024
Сейчас в Измире в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 283 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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