Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира

Посетите уникальный белоснежный город Памуккале, руины древнего Иераполиса в 1-дневном туре с выездом из Измира

4.7
3 отзыва
В группе
до 15 чел.
Посетите уникальный белоснежный город Памуккале, руины древнего Иераполиса в 1-дневном туре с выездом из Измира.

Остановитесь у кочевников в Таврских горах, прогуляйтесь у самого глубокого озера Турции и понежьтесь в успокаивающих горячих источниках.
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира
Памуккале (Иераполис) : частный тур на день из Измира

Что вы увидите 🤩

  • Памуккале
  • Иераполис
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите руины античного греко-римского города Иераполис
  2. Полюбуйтесь на белоснежные травертиновые террасы Памуккале
  3. Понежьтесь в успокаивающих ваннах горячих источников Памуккале
Примите участие в 1-дневном туре в Памуккале, что в переводе означает «Хлопковой замок». Вам станет понятно, почему город получил такое название, как только вы окажетесь там! Этот уникальный город непременно стоит включить в список обязательных к посещению мест для всех гостей Турции.
Термальные источники Иераполиса берут свое начало со времен династии Атталидов, правителей царства Пергам и включены в список объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Гид покажет вам руины бань, храмов и других греческих памятников этого города. Посмотрите на руины античного греко-римского города Иераполис и искупайтесь в горячих термальных источниках.
Насыщенные кальцитом воды низвергаются каскадом из источников в скале, возвышающейся почти на 200 метров над равниной, создавая сюрреалистическую картину минеральных лесов, застывших водопадов и террасных бассейнов. Террасы сформированы теплыми водными потоками, содержащими бикарбонат кальция. Когда из воды улетучивается углекислый газ, формируются известковые отложения.
Во время посещения музея под открытым небом в Иераполисе осмотрите большое древнее кладбище, в котором находится более 1200 саркофагов, многие из которых размером с небольшой дом. Посетите и другие руины, включая Римский театр, гробницу святого Филиппа, римские термы и храм Аполлона.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до вашего отеля или порта Измир
  • Транспортировка на автобусе с кондиционером
  • Профессиональный англоговорящий гид
  • Обед
  • Сборы за парковку
Что не входит
  • Плата за вход
  • Напитки
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Важная информация
  • Плата за парковку включена в стоимость мероприятия
  • Входные билеты не включены в стоимость мероприятия
  • Плата за вход в Иераполис составляет 11 евро (доплата)
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

K
25 июня 2019
А
5 окт 2019
A
13 мар 2021
Excelente el guía Murat muy bueno 100% recomendados

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