Примите участие в 1-дневном туре в Памуккале, что в переводе означает «Хлопковой замок». Вам станет понятно, почему город получил такое название, как только вы окажетесь там! Этот уникальный город непременно стоит включить в список обязательных к посещению мест для всех гостей Турции.

Термальные источники Иераполиса берут свое начало со времен династии Атталидов, правителей царства Пергам и включены в список объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Гид покажет вам руины бань, храмов и других греческих памятников этого города. Посмотрите на руины античного греко-римского города Иераполис и искупайтесь в горячих термальных источниках.

Насыщенные кальцитом воды низвергаются каскадом из источников в скале, возвышающейся почти на 200 метров над равниной, создавая сюрреалистическую картину минеральных лесов, застывших водопадов и террасных бассейнов. Террасы сформированы теплыми водными потоками, содержащими бикарбонат кальция. Когда из воды улетучивается углекислый газ, формируются известковые отложения.

Во время посещения музея под открытым небом в Иераполисе осмотрите большое древнее кладбище, в котором находится более 1200 саркофагов, многие из которых размером с небольшой дом. Посетите и другие руины, включая Римский театр, гробницу святого Филиппа, римские термы и храм Аполлона.