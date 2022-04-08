Индивидуальная экскурсия по маршруту Красного тура

Индивидуальная экскурсия по маршруту Красного тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Красного тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Красного тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Красного тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Красного тура
Индивидуальная экскурсия по маршруту Красного тура

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк Гёреме
  • Долина Любви
  • Долина Пашабаг
  • Долина Дервент
  • Аванос
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вы посетите уникальный музей под открытым небом - национальный парк Гёреме, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории сосредоточено большое количество пещерных церквей и монастырей с уникальными фресками, относящимися к раннехристианскому периоду.

Восхититесь панорамой Долины Любви с причудливыми изваяниями из базальта и туфа, созданными самой природой с помощью воды и ветра. В долине Пашабаг можно сделать потрясающие фотоснимки с гигантскими “грибами”, а в Долине Дервент (Розовой) можно дать волю воображению, находя в очертаниях ландшафта причудливые фигуры животных, людей и сказочных существ.

Мы отправимся в городок Аванос и побываем в центре гончарства и керамики, где на гончарном круге под опытными руками мастеров рождаются настоящие произведения искусства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе. Обед (без напитков)
Что не входит
  • Напитки во время обеда
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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