Вы посетите уникальный музей под открытым небом - национальный парк Гёреме, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории сосредоточено большое количество пещерных церквей и монастырей с уникальными фресками, относящимися к раннехристианскому периоду.

Восхититесь панорамой Долины Любви с причудливыми изваяниями из базальта и туфа, созданными самой природой с помощью воды и ветра. В долине Пашабаг можно сделать потрясающие фотоснимки с гигантскими “грибами”, а в Долине Дервент (Розовой) можно дать волю воображению, находя в очертаниях ландшафта причудливые фигуры животных, людей и сказочных существ.

Мы отправимся в городок Аванос и побываем в центре гончарства и керамики, где на гончарном круге под опытными руками мастеров рождаются настоящие произведения искусства.