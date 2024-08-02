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забрали из отеля и доставили к месту старта, где мы наблюдали за подготовкой шара к полёту. Стартовали на рассвете, поэтому была возможность наблюдать за восходом солнца. Затем пролетели над долинами, в некоторых местах снижали высоту для лучшего обзора. Во время полёта нас сопровождал позитивный пилот, который на английском языке озвучивал названия местных достопримечательностей. В целом получилось необычное и интересное путешествие, очень рекомендую!