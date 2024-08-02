Что ещё посмотреть – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Каппадокии, цены от €215, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Полёт мечты над Каппадокией
На машине
На воздушном шаре
415 отзывов
1 час
Групповая
до 28 чел.
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
215 за человека
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
На воздушном шаре
49 отзывов
1 час
Групповая
до 28 чел.
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
218 за человека
Вечернее очарование Каппадокии
На машине
скидка
35%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Вечернее очарование Каппадокии
Отправиться в край, идеальный для любителей истории, романтиков и фотографов
Завтра в 17:00
6 авг в 17:00
405264 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 августа 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    👍
  • A
    Artem
    20 июля 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Организация на высшем уровне, особое спасибо гидам Татьяне и Елене, можно смело оплачивать экскурсию, все в лучшем виде!
  • А
    Александр
    18 июля 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Спасибо огромное. Нам очень понравилось!
    Спасибо огромное. Нам очень понравилось!Спасибо огромное. Нам очень понравилось!Спасибо огромное. Нам очень понравилось!Спасибо огромное. Нам очень понравилось!
  • A
    Anna
    18 июля 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Это просто фантастика! Организация на 5+!!! Мне очень понравилось. Забрали четко, позаботились и выдали лёгкий завтрак перед полетом. Трансфер идеальный.
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    Сам полёт фантастический! Пилот говорит о том где мы пролетаем, очень общительный и юморной. Конечно все на английском. Мне все было в кайф. Спасибо, за приятный полет и крутые эмоции! Цена👍🏻

  • В
    Виктор
    26 июня 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Хочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! Около 4х часов утра нас
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    забрали из отеля и доставили к месту старта, где мы наблюдали за подготовкой шара к полёту. Стартовали на рассвете, поэтому была возможность наблюдать за восходом солнца. Затем пролетели над долинами, в некоторых местах снижали высоту для лучшего обзора. Во время полёта нас сопровождал позитивный пилот, который на английском языке озвучивал названия местных достопримечательностей. В целом получилось необычное и интересное путешествие, очень рекомендую!

    Хочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! Около
  • Е
    Елена
    12 июня 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Замечательный организатор,все четко организовано,подсказала где поменять валюту,всегда на связи,всем рекомендую,спасибо Ольга!!!
    Замечательный организатор,все четко организовано,подсказала где поменять валюту,всегда на связи,всем рекомендую,спасибо Ольга!!!Замечательный организатор,все четко организовано,подсказала где поменять валюту,всегда на связи,всем рекомендую,спасибо Ольга!!!Замечательный организатор,все четко организовано,подсказала где поменять валюту,всегда на связи,всем рекомендую,спасибо Ольга!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Полёт мечты над Каппадокией
  2. Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
  3. Вечернее очарование Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
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