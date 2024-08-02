1 час
Групповая
до 28 чел.
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
€215 за человека
1 час
Групповая
до 28 чел.
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
€218 за человека
скидка
35%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Вечернее очарование Каппадокии
Отправиться в край, идеальный для любителей истории, романтиков и фотографов
Завтра в 17:00
6 авг в 17:00
405€264 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 августа 2024👍
- AArtem20 июля 2024Организация на высшем уровне, особое спасибо гидам Татьяне и Елене, можно смело оплачивать экскурсию, все в лучшем виде!
- ААлександр18 июля 2024Спасибо огромное. Нам очень понравилось!
- AAnna18 июля 2024Это просто фантастика! Организация на 5+!!! Мне очень понравилось. Забрали четко, позаботились и выдали лёгкий завтрак перед полетом. Трансфер идеальный.
- ВВиктор26 июня 2024Хочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! Около 4х часов утра нас
- ЕЕлена12 июня 2024Замечательный организатор,все четко организовано,подсказала где поменять валюту,всегда на связи,всем рекомендую,спасибо Ольга!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Что ещё посмотреть»
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