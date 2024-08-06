Фототуры и фотосессии с экскурсией

Найдено 3 экскурсии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией» в Каппадокии, цены от €39. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
2 часа
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотосессия в Каппадокии: волшебные моменты среди летающих шаров
Захватывающая фото-прогулка по сказочным пейзажам Каппадокии, где вас ждут незабываемые кадры
Начало: Гереме
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
230 за экскурсию
Фото-тур в Каппадокии
2 часа
Фотопрогулка
Фото-тур в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
230 за человека
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
На автобусе
На воздушном шаре
2 часа
Фотопрогулка
до 20 чел.
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
7 авг в 05:30
39 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
  2. Фото-тур в Каппадокии
  3. Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
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