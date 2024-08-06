2 часа
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотосессия в Каппадокии: волшебные моменты среди летающих шаров
Захватывающая фото-прогулка по сказочным пейзажам Каппадокии, где вас ждут незабываемые кадры
Начало: Гереме
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
€230 за экскурсию
2 часа
Фотопрогулка
Фото-тур в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€230 за человека
2 часа
Фотопрогулка
до 20 чел.
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
7 авг в 05:30
€39 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 230.
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2024 год по теме «Фототуры и фотосессии с экскурсией», цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь