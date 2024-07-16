По крышам – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Каппадокии, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Секреты Каппадокии
На автобусе
3 отзыва
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Секреты Каппадокии: Групповая экскурсия по живописным долинам и историческим памятникам
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
65 за человека
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
390 за всё до 6 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
Групповая
до 16 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Посетить подземный город и скальный собор, полюбоваться Долиной голубей и пообедать в долине Ихлара
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:30 и 09:45, в среду, четверг и пятницу в 09:45
Завтра в 09:30
7 авг в 09:45
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Секреты Каппадокии
    Мы безумно счастливы, что выбрали эту экскурсию и наш гид был Сулейман. Он очень добрый, вежливый и позитивный. Показал нам самые красивые локации, ответил на все наши вопросы, время пролетело быстро и незаметно. + огромное спасибо за полезные советы!
    Мы безумно счастливы, что выбрали эту экскурсию и наш гид был Сулейман. Он очень добрый, вежливыйМы безумно счастливы, что выбрали эту экскурсию и наш гид был Сулейман. Он очень добрый, вежливыйМы безумно счастливы, что выбрали эту экскурсию и наш гид был Сулейман. Он очень добрый, вежливый
  • Е
    Екатерина
    4 июля 2024
    Секреты Каппадокии
    Сулейман очень старается, молодец! Максимально комфортное общение, быстро отвечает на вопросы перед экскурсией, подъезжает ближе к точке поосмотра, если есть
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    возможность (а в 38 градусную жару это было очень кстати). В экскурсию был включен заезд на фабрику, я честно сказала что не хочу и мы не поехали. Спасибо за экскурсию 🌞

    Сулейман очень старается, молодец! Максимально комфортное общение, быстро отвечает на вопросы перед экскурсией, подъезжает ближе кСулейман очень старается, молодец! Максимально комфортное общение, быстро отвечает на вопросы перед экскурсией, подъезжает ближе к
  • А
    Альбина
    30 июня 2024
    Секреты Каппадокии
    Сегодня были на экскурсии по Каппадокии с Сулейманом. Программа экскурсии очень насыщенная, побывали на нескольких локациях, Долина любви, Долина монахов, Долина
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    воображения. А еще мы посетили семейную гончарную мастерскую, нас приветливо встретили, угостили чаем, показали этапы изготовления посуды и дали нам возможность сделать вазу из красной глины! В программу экскурсии входит хороший обед в ресторане со шведским столом! Сулейман, отличный и доброжелательный экскурсовод, доступно и интересно рассказывает всю информацию! А еще, угостил нас очень вкусным кофе и сделал для нас чудесные фотографии! Спасибо большое Сулейман! Всем рекомендую, прекрасная экскурсия!

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Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секреты Каппадокии
  2. Многогранная Каппадокия: синий маршрут
  3. Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 390. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Каппадокии на 2024 год по крышам, 3 ⭐ отзыва, цены от €65. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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