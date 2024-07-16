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воображения. А еще мы посетили семейную гончарную мастерскую, нас приветливо встретили, угостили чаем, показали этапы изготовления посуды и дали нам возможность сделать вазу из красной глины! В программу экскурсии входит хороший обед в ресторане со шведским столом! Сулейман, отличный и доброжелательный экскурсовод, доступно и интересно рассказывает всю информацию! А еще, угостил нас очень вкусным кофе и сделал для нас чудесные фотографии! Спасибо большое Сулейман! Всем рекомендую, прекрасная экскурсия!