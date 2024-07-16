5 часов
Групповая
до 15 чел.
Секреты Каппадокии: Групповая экскурсия по живописным долинам и историческим памятникам
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
€65 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€390 за всё до 6 чел.
7 часов
Групповая
до 16 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Посетить подземный город и скальный собор, полюбоваться Долиной голубей и пообедать в долине Ихлара
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:30 и 09:45, в среду, четверг и пятницу в 09:45
Завтра в 09:30
7 авг в 09:45
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 июля 2024Мы безумно счастливы, что выбрали эту экскурсию и наш гид был Сулейман. Он очень добрый, вежливый и позитивный. Показал нам самые красивые локации, ответил на все наши вопросы, время пролетело быстро и незаметно. + огромное спасибо за полезные советы!
- ЕЕкатерина4 июля 2024Сулейман очень старается, молодец! Максимально комфортное общение, быстро отвечает на вопросы перед экскурсией, подъезжает ближе к точке поосмотра, если есть
- ААльбина30 июня 2024Сегодня были на экскурсии по Каппадокии с Сулейманом. Программа экскурсии очень насыщенная, побывали на нескольких локациях, Долина любви, Долина монахов, Долина
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «По крышам»
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