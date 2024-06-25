Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Каппадокии, цены от €39. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Полет на воздушном шаре над Каппадокией
На воздушном шаре
24 отзыва
1 час
Групповая
до 20 чел.
Воздушное путешествие над Каппадокией: полет на шаре с видами сказки
Подарите себе чарующий рассвет над Каппадокией, паря в небе на воздушном шаре среди величественных скал
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Ежедневно в 05:00 (время трансфера из отеля может меняться)
Завтра в 05:00
7 авг в 05:00
249 за человека
По Каппадокии с личным гидом
На автобусе
7 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальный тур по Каппадокии: история и красоты региона с гидом
Исследуйте Каппадокию без спешки, выбирая интересующие вас достопримечательности в компании опытного гида
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
295 за всё до 12 чел.
Полёт на воздушном шаре
На воздушном шаре
3 отзыва
1 час
Групповая
до 25 чел.
Воздушное путешествие в Каппадокии: полёт на рассвете
Взлетайте над сказочными ландшафтами Каппадокии и встречайте первые лучи солнца среди облаков
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 04:00
Завтра в 04:00
7 авг в 04:00
300 за человека
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
На автобусе
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальный тур Каппадокии: Гёреме, Подземный город, Долины
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии: узнайте о ранних христианах и посетите уникальные места без очередей и спешки
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100 за человека
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
На автобусе
На воздушном шаре
2 часа
Фотопрогулка
до 20 чел.
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
7 авг в 05:30
39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    25 июня 2024
    Полет на воздушном шаре над Каппадокией
    Ну вопервых хотим поблагодарить Вас за то, что мы за 4 часа до полёта попали на него, +10000000000 положительных слов
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    в Вашу карму. Вовторых… А, что писать 🤔 Эмоции описать не возможно! Просто мы побывали там, где только птицам дано быть каждый день-в тишине, свободе и красоте! Спасибо Вам. Иркутск '24

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    Полет на воздушном шаре над Каппадокией
    Сам полёт отличный, организация гавно, менее чем за 12 часов, стоимость увеличилась на 80%, и это после снесённой предоплаты. Супер, рвачи.
  • О
    Ольга
    5 апреля 2024
    По Каппадокии с личным гидом
    Спасибо большое за организацию экскурсии с личным гидом! Это было потрясающе! Огромная благодарность Марии за оперативность, всё быстро, четко, на
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    высоком уровне! Мы накануне вечером сделали запрос на экскурсию, Мария моментально нам ответила, а утром за нами приехали водитель с гидом на комфортном микроавтобусе. Спасибо огромное нашему замечательному гиду Эрдиму за прекрасную информативную экскурсию. Он прекрасно говорит на русском языке. Отвечал на все наши вопросы, фотографировал, все было интересно и познавательно! Очень приятный и интеллигентный, много знает и хорошо интересно рассказывает! Мы посетили основные достопримечательности волшебной Каппадокии, маршрут составляли с учетом наших пожеланий и в нашем темпе. Ездили семьей (2 взр. и 2 детей) и нам на четверых было выгоднее и гораздо комфортнее взять индивидуальную экскурсию. Всем рекомендую! Кроме того, к Марии можно обратиться и по другим туристическим вопросам! Спасибо Вам огромное! Это было сказочно и незабываемо! 🫶❤️

  • I
    Iryna
    15 октября 2023
    Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
    Мы очень довольны своей Экскурсией по основным достопримечательностям Каппадокии. Наш гид Джан был очень внимательный и показал нам очень интересных мест, которые навсегда останутся в нашей памяти. Очень аутентичная экскурсия, заполненная множеством информации о древних местах. Спасибо огромное Джану!
  • А
    Алексей
    9 июля 2023
    По Каппадокии с личным гидом
    Хочу выразить особую благодарность гиду Джану! Это была прекрасная экскурсия по Каппадокии, спасибо за интересны факты о истории и текущих
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    днях этого места, за самые лучшие советы по ресторанам и местам, куда лучше сходить. И в целом, сама экскурсия по самым красивым местам Каппадокии, где природа творит чудеса и оставляет самые невероятные впечатления. Самая максимальная оценка Джану, и моя рекомендация всем путешественникам!

  • И
    Ирина
    8 мая 2023
    По Каппадокии с личным гидом
    Гид старался чувствовать нас, мы были с детьми, нас не торопили, мы чувствовали себя не скованно, задавали вопросы и получали
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    ответы. Что не понравилось, так это то что очень много продаж, гончарный город Аванос, золото, камни, вино сладости… Не заехали в подземный город, зато продали нам все что можно было продать)) Тем кто заказывает индивидуальный тур, советую сразу предупредить агенство, что вам это интересно либо не интересно, потому как вы платите за экскурсию, а не за шопинг.

  • I
    Ivan
    25 августа 2022
    Полёт на воздушном шаре
    Незабываемые впечатления! Взлет и посадка были мягкие. Капитан судна был вежлив и доброжелателен. Нам очень понравилось, все рекомендуем прокатиться на воздушном шаре! Спасибо все большое 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Полет на воздушном шаре над Каппадокией
  2. По Каппадокии с личным гидом
  3. Полёт на воздушном шаре
  4. Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
  5. Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 300. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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