1 час
Групповая
до 20 чел.
Воздушное путешествие над Каппадокией: полет на шаре с видами сказки
Подарите себе чарующий рассвет над Каппадокией, паря в небе на воздушном шаре среди величественных скал
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Ежедневно в 05:00 (время трансфера из отеля может меняться)
Завтра в 05:00
7 авг в 05:00
€249 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальный тур по Каппадокии: история и красоты региона с гидом
Исследуйте Каппадокию без спешки, выбирая интересующие вас достопримечательности в компании опытного гида
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€295 за всё до 12 чел.
1 час
Групповая
до 25 чел.
Воздушное путешествие в Каппадокии: полёт на рассвете
Взлетайте над сказочными ландшафтами Каппадокии и встречайте первые лучи солнца среди облаков
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 04:00
Завтра в 04:00
7 авг в 04:00
€300 за человека
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальный тур Каппадокии: Гёреме, Подземный город, Долины
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии: узнайте о ранних христианах и посетите уникальные места без очередей и спешки
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за человека
2 часа
Фотопрогулка
до 20 чел.
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
7 авг в 05:30
€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений25 июня 2024Ну вопервых хотим поблагодарить Вас за то, что мы за 4 часа до полёта попали на него, +10000000000 положительных слов
- ВВадим10 мая 2024Сам полёт отличный, организация гавно, менее чем за 12 часов, стоимость увеличилась на 80%, и это после снесённой предоплаты. Супер, рвачи.
- ООльга5 апреля 2024Спасибо большое за организацию экскурсии с личным гидом! Это было потрясающе! Огромная благодарность Марии за оперативность, всё быстро, четко, на
- IIryna15 октября 2023Мы очень довольны своей Экскурсией по основным достопримечательностям Каппадокии. Наш гид Джан был очень внимательный и показал нам очень интересных мест, которые навсегда останутся в нашей памяти. Очень аутентичная экскурсия, заполненная множеством информации о древних местах. Спасибо огромное Джану!
- ААлексей9 июля 2023Хочу выразить особую благодарность гиду Джану! Это была прекрасная экскурсия по Каппадокии, спасибо за интересны факты о истории и текущих
- ИИрина8 мая 2023Гид старался чувствовать нас, мы были с детьми, нас не торопили, мы чувствовали себя не скованно, задавали вопросы и получали
- IIvan25 августа 2022Незабываемые впечатления! Взлет и посадка были мягкие. Капитан судна был вежлив и доброжелателен. Нам очень понравилось, все рекомендуем прокатиться на воздушном шаре! Спасибо все большое 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Популярные экскурсии»
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