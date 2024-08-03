Все – экскурсии в Каппадокии

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Каппадокии, цены от €55, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зелёный тур по Каппадокии
На автобусе
246 отзывов
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
75 за человека
Полёт мечты над Каппадокией
На машине
На воздушном шаре
415 отзывов
1 час
Групповая
до 28 чел.
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
215 за человека
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
На воздушном шаре
49 отзывов
1 час
Групповая
до 28 чел.
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
218 за человека
Открыть Северную Каппадокию
На машине
На микроавтобусе
30 отзывов
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
6 авг в 09:45
75 за человека
Вечернее очарование Каппадокии
На машине
скидка
35%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Вечернее очарование Каппадокии
Отправиться в край, идеальный для любителей истории, романтиков и фотографов
Завтра в 17:00
6 авг в 17:00
405264 за всё до 10 чел.
Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
На квадроциклах
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
Прокатиться среди каменных грибов и розовых скал в лучах заходящего солнца
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
55 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2024
    Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
    Маршрут классный. Закат красивый.
    Маршрут классный. Закат красивый
  • С
    Сергей
    2 августа 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    👍
  • С
    Сабина
    28 июля 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    добрый вечер! роскошная экскурсия, максимально насыщенная красивыми локациями. отдельная благодарность гиду Марине за рассказ. информация очень интересная, легкая к пониманию. отличный вариант для тех, кто хочет посмотреть Каппадокию одним днём.
    добрый вечер!добрый вечер!добрый вечер!
  • Е
    Евгений
    24 июля 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Отличный тур, экскурсовод Марина подробно, интересно рассказала обо всем, на вопросы отвечала с деталями. Нам очень повезло что в группе
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    нас всего было двое человек. Время пролетело быстро и прям очень интересно. Забрали с отеля в обозначенное заранее время, накормили вкусным обедом в ресторане на воде (суп,салат,горячее на выбор,напитки платные), Марина позаботилась о десерте, что очень приятно. После окончания так же отвезли до отеля, сервис приятно впечатлил, машина комфортная с кондиционером. Рекомендую, останетесь довольны!!!

  • A
    Artem
    20 июля 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Организация на высшем уровне, особое спасибо гидам Татьяне и Елене, можно смело оплачивать экскурсию, все в лучшем виде!
  • А
    Александр
    18 июля 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Спасибо огромное. Нам очень понравилось!
    Спасибо огромное. Нам очень понравилось!Спасибо огромное. Нам очень понравилось!Спасибо огромное. Нам очень понравилось!Спасибо огромное. Нам очень понравилось!
  • A
    Anna
    18 июля 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Это просто фантастика! Организация на 5+!!! Мне очень понравилось. Забрали четко, позаботились и выдали лёгкий завтрак перед полетом. Трансфер идеальный.
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    Сам полёт фантастический! Пилот говорит о том где мы пролетаем, очень общительный и юморной. Конечно все на английском. Мне все было в кайф. Спасибо, за приятный полет и крутые эмоции! Цена👍🏻

  • А
    Анна
    17 июля 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Великолепный гид, на все организационные вопросы мгновенно отвечал, содержание очень интересное, человек увлеченный! Всем рекомендую!
  • В
    Виктор
    26 июня 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Хочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! Около 4х часов утра нас
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    забрали из отеля и доставили к месту старта, где мы наблюдали за подготовкой шара к полёту. Стартовали на рассвете, поэтому была возможность наблюдать за восходом солнца. Затем пролетели над долинами, в некоторых местах снижали высоту для лучшего обзора. Во время полёта нас сопровождал позитивный пилот, который на английском языке озвучивал названия местных достопримечательностей. В целом получилось необычное и интересное путешествие, очень рекомендую!

    Хочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! ОколоХочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! Около
  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Всё очень понравилось. С организационной частью от Татьяны всё было чётко. Автобус был с рускоязычными и англоязычными туристами. Соответственно два
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    экскурсовода. Друг другу не мешали. Наш гид Екатерина просто прекрасна! Интересная, весëлая, очень приятная во всех отношениях, помогала нам с фото, подсказывала где купить сувениры. Маршрут очень сбалансированный, было достаточно времени и погулять/пофотографироваться, при этом не затянуто, ни где долго не стояли, ни ждали. В стоимость входит очень вкусный обед - шведский стол без ограничений, с десертами, фруктами, европейской и национальной едой. По цене тоже примерно столько сколько стоит этот тур если брать в самом Гëреме. Остались очень довольны, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Зелёный тур по Каппадокии
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  3. Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
  4. Открыть Северную Каппадокию
  5. Вечернее очарование Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 55 до 264 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 741 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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