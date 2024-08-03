9 часов
Групповая
до 15 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
€75 за человека
1 час
Групповая
до 28 чел.
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
€215 за человека
1 час
Групповая
до 28 чел.
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
6 авг в 04:00
€218 за человека
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
6 авг в 09:45
€75 за человека
скидка
35%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Вечернее очарование Каппадокии
Отправиться в край, идеальный для любителей истории, романтиков и фотографов
Завтра в 17:00
6 авг в 17:00
405€264 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
Прокатиться среди каменных грибов и розовых скал в лучах заходящего солнца
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€55 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 августа 2024Маршрут классный. Закат красивый.
- ССергей2 августа 2024👍
- ССабина28 июля 2024добрый вечер! роскошная экскурсия, максимально насыщенная красивыми локациями. отдельная благодарность гиду Марине за рассказ. информация очень интересная, легкая к пониманию. отличный вариант для тех, кто хочет посмотреть Каппадокию одним днём.
- ЕЕвгений24 июля 2024Отличный тур, экскурсовод Марина подробно, интересно рассказала обо всем, на вопросы отвечала с деталями. Нам очень повезло что в группе
- AArtem20 июля 2024Организация на высшем уровне, особое спасибо гидам Татьяне и Елене, можно смело оплачивать экскурсию, все в лучшем виде!
- ААлександр18 июля 2024Спасибо огромное. Нам очень понравилось!
- AAnna18 июля 2024Это просто фантастика! Организация на 5+!!! Мне очень понравилось. Забрали четко, позаботились и выдали лёгкий завтрак перед полетом. Трансфер идеальный.
- ААнна17 июля 2024Великолепный гид, на все организационные вопросы мгновенно отвечал, содержание очень интересное, человек увлеченный! Всем рекомендую!
- ВВиктор26 июня 2024Хочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! Около 4х часов утра нас
- ММария17 июня 2024Всё очень понравилось. С организационной частью от Татьяны всё было чётко. Автобус был с рускоязычными и англоязычными туристами. Соответственно два
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Все»
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