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экскурсовода. Друг другу не мешали. Наш гид Екатерина просто прекрасна! Интересная, весëлая, очень приятная во всех отношениях, помогала нам с фото, подсказывала где купить сувениры. Маршрут очень сбалансированный, было достаточно времени и погулять/пофотографироваться, при этом не затянуто, ни где долго не стояли, ни ждали. В стоимость входит очень вкусный обед - шведский стол без ограничений, с десертами, фруктами, европейской и национальной едой. По цене тоже примерно столько сколько стоит этот тур если брать в самом Гëреме. Остались очень довольны, спасибо!