9 часов
Групповая
до 15 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
€75 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
€334 за всё до 6 чел.
скидка
35%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Вечернее очарование Каппадокии
Отправиться в край, идеальный для любителей истории, романтиков и фотографов
Завтра в 17:00
6 авг в 17:00
405€264 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
Прокатиться среди каменных грибов и розовых скал в лучах заходящего солнца
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
€55 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGeorgy3 августа 2024Отличная экскурсия по "зелёному" маршруту. Гид Марина выше всяких похвал. У нас была небольшая по количеству людей, но смешанная русско-
- ДДмитрий3 августа 2024Маршрут классный. Закат красивый.
- ССабина28 июля 2024добрый вечер! роскошная экскурсия, максимально насыщенная красивыми локациями. отдельная благодарность гиду Марине за рассказ. информация очень интересная, легкая к пониманию. отличный вариант для тех, кто хочет посмотреть Каппадокию одним днём.
- ДДмитрий26 июля 2024Экскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличном отеле, забронировал для нас
- ЕЕвгения26 июля 2024Нам очень понравилось! Öмар - прекрасный гид, свободно говорит на русском, с удовольствием отвечает на вопросы). Приятный, с чувством юмора,
- ЕЕвгений24 июля 2024Отличный тур, экскурсовод Марина подробно, интересно рассказала обо всем, на вопросы отвечала с деталями. Нам очень повезло что в группе
- ААлександра1 июля 2024Экскурсию в мае нам проводил замечательный Омэр! Это чудеснейший ГИД! После его экскурсии мы влюбились в Кападокию! Омер не считается со временем если
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «За городом и природа»
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