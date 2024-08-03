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и англоговорящая группа в небольшом микроавтобусе. И, в соответствии с этим, группу сопровождали 2 гида. В автобусе они рассказывали поочерёдно, а на остановках две половинки группы расходились в разные стороны, так что никто никому не мешал. Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто, как и мы, впервые оказался в Гёреме.