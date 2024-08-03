За городом и природа – экскурсии в Каппадокии

Найдено 4 экскурсии в категории «За городом и природа» в Каппадокии, цены от €55, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зелёный тур по Каппадокии
На автобусе
246 отзывов
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
75 за человека
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
На машине
40 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
334 за всё до 6 чел.
Вечернее очарование Каппадокии
На машине
скидка
35%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Вечернее очарование Каппадокии
Отправиться в край, идеальный для любителей истории, романтиков и фотографов
Завтра в 17:00
6 авг в 17:00
405264 за всё до 10 чел.
Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
На квадроциклах
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
Прокатиться среди каменных грибов и розовых скал в лучах заходящего солнца
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
55 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Georgy
    3 августа 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Отличная экскурсия по "зелёному" маршруту. Гид Марина выше всяких похвал. У нас была небольшая по количеству людей, но смешанная русско-
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    и англоговорящая группа в небольшом микроавтобусе. И, в соответствии с этим, группу сопровождали 2 гида. В автобусе они рассказывали поочерёдно, а на остановках две половинки группы расходились в разные стороны, так что никто никому не мешал. Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто, как и мы, впервые оказался в Гёреме.

  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2024
    Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
    Маршрут классный. Закат красивый.
    Маршрут классный. Закат красивый
  • С
    Сабина
    28 июля 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    добрый вечер! роскошная экскурсия, максимально насыщенная красивыми локациями. отдельная благодарность гиду Марине за рассказ. информация очень интересная, легкая к пониманию. отличный вариант для тех, кто хочет посмотреть Каппадокию одним днём.
    добрый вечер!добрый вечер!добрый вечер!
  • Д
    Дмитрий
    26 июля 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Экскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличном отеле, забронировал для нас
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    полет на воздушном шаре. Дополнительное спасибо гиду Мустафе. Очень хорошо знает историю, отлично говорит на русском языке. Очень интересно и познавательно. Если нам еще понадобится экскурсия в регионах, где работает Фырат, то только к нему будем обращаться.

    Экскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличномЭкскурсия прошла великолепно. Фырат дополнительно организовал нам трансфер из Мерсина и обратно, забронировал номер в отличном
  • Е
    Евгения
    26 июля 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Нам очень понравилось! Öмар - прекрасный гид, свободно говорит на русском, с удовольствием отвечает на вопросы). Приятный, с чувством юмора,
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    знает много интересных историй (помимо обязательной программы). Возили по маршруту, все рассказали, показали, сделали фото на прекрасных видовых площадках) интересно, познавательно! Больше всего впечатлил подземный город (как там люди жили🫣🤔).

    Нам очень понравилось! Öмар - прекрасный гид, свободно говорит на русском, с удовольствием отвечает на вопросы)Нам очень понравилось! Öмар - прекрасный гид, свободно говорит на русском, с удовольствием отвечает на вопросы)
  • Е
    Евгений
    24 июля 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Отличный тур, экскурсовод Марина подробно, интересно рассказала обо всем, на вопросы отвечала с деталями. Нам очень повезло что в группе
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    нас всего было двое человек. Время пролетело быстро и прям очень интересно. Забрали с отеля в обозначенное заранее время, накормили вкусным обедом в ресторане на воде (суп,салат,горячее на выбор,напитки платные), Марина позаботилась о десерте, что очень приятно. После окончания так же отвезли до отеля, сервис приятно впечатлил, машина комфортная с кондиционером. Рекомендую, останетесь довольны!!!

  • А
    Александра
    1 июля 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Экскурсию в мае нам проводил замечательный Омэр! Это чудеснейший ГИД! После его экскурсии мы влюбились в Кападокию! Омер не считается со временем если
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    видит интерес путешественников! Наша экскурсия продлилась на три часа больше чем планировали! И это было замечательно! Отличное чувство юмора и знание материала! Рекомендуем! Спасибо большое! Приедем еще:)

    Экскурсию в мае нам проводил замечательный Омэр!Экскурсию в мае нам проводил замечательный Омэр!Экскурсию в мае нам проводил замечательный Омэр!Экскурсию в мае нам проводил замечательный Омэр!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Зелёный тур по Каппадокии
  2. Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
  3. Вечернее очарование Каппадокии
  4. Сафари на квадроциклах, или Каппадокия на закате
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 334 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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