Предлагаем начать утро нового дня незабываемо, отправившись в полёт на воздушном шаре. Желающие уже в 06:00 поедут к месту старта. На площадке вы увидите, как надувают шары. Во время воздушного путешествия пилоты вам расскажут о местах, над которыми будете пролетать. После этого вам вручат сертификат и подадут шампанское.

К 08:00 вы вернётесь в отель на завтрак, а затем у вас будем свободное время.

Дополнительные экскурсии и развлечения

Любители экскурсий смогут изучить долины и подземные города (за дополнительную плату). Вы остановитесь в долине Гёреме и осмотрите подземные города Деринкую или Каймаклы, полюбуетесь храмами долины Соганлы, пообедаете в ресторане и насладитесь атмосферой древнеримского города Собесоса, где до сих пор продолжаются раскопки. Заглянете в посёлок Мустафапаш и посетите церковь Константина и Елены. Завершите маршрут в ювелирных мастерских, а ещё продегустируете местные сладости. К 17:30 вернётесь в отель.

Вечером (20:00) у вас будем возможность посетить знаменитую «Турецкую ночь» и увидеть чарующий танец дервишей. Во время представления вас ждёт ужин из блюд турецкой кухни. К 23:30 вернёмся в отель.