Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии

Групповой тур в Каппадокии

Исследовать колоритные улочки Стамбула и очароваться долинами Каппадокии

Турция зовёт, Турция манит, а мы не можем ей отказать! Едем наслаждаться Каппадокией и Стамбулом.

Мы уже включили внутренние перелёты, а ещё выстроили программу так, чтобы вы смогли выбрать более подходящую экскурсию.

У вас будет возможность полетать на воздушном шаре, отправиться на конную прогулку, порелаксировать в термальных источниках парка «Ялова», познакомиться с несколькими районами Стамбула и полюбоваться Босфором. Будет вкусно, красиво и интересно — присоединяйтесь!
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии
Дуэт мечты: тур по Стамбулу и Каппадокии

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимо прилететь в Стамбул не позднее 18:00.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Каппадокию

Встретим вас в аэропорту Стамбула (до 18:00). В 20:00 вылетаем в Каппадокию. По прибытии доберёмся до места проживания. Около 22:30 заселимся в отель, стилизованный под скалу.

Приезд в КаппадокиюПриезд в КаппадокиюПриезд в КаппадокиюПриезд в Каппадокию
2 день

Свободная программа дня: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и «Турецкая ночь»

Предлагаем начать утро нового дня незабываемо, отправившись в полёт на воздушном шаре. Желающие уже в 06:00 поедут к месту старта. На площадке вы увидите, как надувают шары. Во время воздушного путешествия пилоты вам расскажут о местах, над которыми будете пролетать. После этого вам вручат сертификат и подадут шампанское.

К 08:00 вы вернётесь в отель на завтрак, а затем у вас будем свободное время.

Дополнительные экскурсии и развлечения

Любители экскурсий смогут изучить долины и подземные города (за дополнительную плату). Вы остановитесь в долине Гёреме и осмотрите подземные города Деринкую или Каймаклы, полюбуетесь храмами долины Соганлы, пообедаете в ресторане и насладитесь атмосферой древнеримского города Собесоса, где до сих пор продолжаются раскопки. Заглянете в посёлок Мустафапаш и посетите церковь Константина и Елены. Завершите маршрут в ювелирных мастерских, а ещё продегустируете местные сладости. К 17:30 вернётесь в отель.

Вечером (20:00) у вас будем возможность посетить знаменитую «Турецкую ночь» и увидеть чарующий танец дервишей. Во время представления вас ждёт ужин из блюд турецкой кухни. К 23:30 вернёмся в отель.

Свободная программа дня: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и «Турецкая ночь»Свободная программа дня: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и «Турецкая ночь»Свободная программа дня: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и «Турецкая ночь»Свободная программа дня: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и «Турецкая ночь»
3 день

Экскурсия по долинам, посещение Аваноса

В 08:00 завтракам, а уже в 09:00 отправляемся на групповую экскурсию по Каппадокии. Первым делом посетим Гёреме — настоящий музей под открытым небом. Гид расскажет вам о том, как здесь жили монахи. Вы зайдёте в церковь Св. Василия, Св. Варвары, Св. Екатерины, а также в Яблочную и Змеиную церкви. После этого поедем любоваться долиной Любви, погуляем по долине Пашабаг и увидим руины церкви Св. Симеона.

В 13:00 состоится обед, а затем мы доберёмся до центра гончарства и ковроткачества — города Аванос. Пройдёмся по мосту у реки Кызылырмак. Далее поедем фантазировать в долину Воображения, где каждый увидит в скалах что-то своё. Остановимся у крепости Ухчисар, которая возвышается на 1400 метров над уровнем моря и считается символом Каппадокии.

Заглянем в место, где создают турецкие ковры.

Уже в 16:30 вернёмся в отель.

Экскурсия по долинам, посещение АваносаЭкскурсия по долинам, посещение АваносаЭкскурсия по долинам, посещение АваносаЭкскурсия по долинам, посещение Аваноса
4 день

Свободный день, перелёт в Стамбул

Этот день полностью в вашем распоряжении. Кто-то сможет отдохнуть и самостоятельно погулять по Каппадокии, а желающие разнообразят программу дополнительными экскурсиями и развлечениями. Например, покататься на джипах/квадроциклах или отправиться на конную прогулку. Также у вас будет возможность поучаствовать в фотосессии. В минимальную стоимость съёмки входят фото в двух местах, выбор образа, обработанные снимки, которые вы получите через 2-3 дня после фотосессии, и трансфер из/до отеля. За дополнительную плату — выбор нарядов.

После этого вас ждёт перелёт в Стамбул. По приезде заселимся в отель в центре города.

Свободный день, перелёт в СтамбулСвободный день, перелёт в СтамбулСвободный день, перелёт в СтамбулСвободный день, перелёт в Стамбул
5 день

Обзорная экскурсия по Стамбулу

В 09:30 собираемся у отеля и идём изучать Стамбул. Местный гид расскажет вам о традициях и обычаях этого города, проведёт по уютным и колоритным районам. Вы увидите Ипподром, Галатскую башню, музей Святой Софии и знаменитый Топкапы, где проходили съёмки сериала «Великолепный век». Заглянем на улицу Истикляль и на площадь Таксим, где расположились Голубая мечеть и комплекс Сулеймание. Обязательно забежим на базар, чтобы прочувствовать ритм жизни торгового Стамбула. А ещё прокатимся на скоростном трамвае.

Завершим экскурсию в 17:30. После этого у вас будет время на шопинг и самостоятельную прогулку.

Обзорная экскурсия по СтамбулуОбзорная экскурсия по СтамбулуОбзорная экскурсия по СтамбулуОбзорная экскурсия по Стамбулу
6 день

Водная прогулка по Босфору или гастрономическая экскурсия по Стамбулу

После завтрака — свободное время. Желающим рекомендуем отправиться в увлекательное путешествие по водам Босфора и «попробовать» Стамбул на вкус.

В 11:00 начнётся водная прогулка, во время которой вы увидите дворец Долмабахче и Чыраган, холм Пьер Лоти и другие достопримечательности. Сделаем остановку у крепости Румелихисар, проплывём под мостом Мехмеда Фатиха и полюбуемся азиатской частью города. Вас ждут дворец Бейлербейи и Девичья башня, а также античный район Ускюдар. Около 13:30 вернёмся к пристани.

В 15:30 стартуем от отеля и на пароме добираемся до азиатской части Стамбула, где в лучших заведениях вы продегустируете блюда турецкой кухни: вишнёвый кебаб, лахмаджун, суп «бейран», рагу из кактуса, десерт «кюнефе» и много другое. Настоящий праздник живота! Вернёмся в отель к 20:00.

Водная прогулка по Босфору или гастрономическая экскурсия по СтамбулуВодная прогулка по Босфору или гастрономическая экскурсия по СтамбулуВодная прогулка по Босфору или гастрономическая экскурсия по СтамбулуВодная прогулка по Босфору или гастрономическая экскурсия по Стамбулу
7 день

Парк «Ялова» или Принцевы острова

Дополнительные экскурсии и развлечения

В 7:30 желающие отправятся на экскурсию в парк «Ялова». Здесь вы сможете полюбоваться редкими растениями, расслабиться в термальных источниках под открытым небом, попариться в хаммаме и попробовать подводный массаж. Заинтригованы? Тогда вам точно стоит посетить парк! К 17:00 вернёмся в отель.

В 08:00 вас заберут из отеля и доставят на Принцевы острова — группу из 9 островов в Мраморном море. По прибытии вы прокатитесь на электромобиле по улицам Бююкада и осмотрите османские особняки, узнаете легенды монастыря Святого Георгия и полакомитесь византийским мороженым. Увидите дом-музей писателя Решада Нури Гюнтекина, автора романа «Королёк — птичка певчая», мечеть Хамидие и заброшенный греческий детский дом. Вернёмся в Стамбул к 18:00.

Парк «Ялова» или Принцевы островаПарк «Ялова» или Принцевы островаПарк «Ялова» или Принцевы островаПарк «Ялова» или Принцевы острова
8 день

Дополнительные экскурсии, окончание тура

После завтрака, если вы улетаете поздно, предлагаем присоединиться к одной из экскурсий.

Дополнительные экскурсии и развлечения

Сегодня хотим показать вам район Ускюдар — один из самых любимых стамбульцами. Вы окунётесь в колорит азиатской части города, познакомитесь с историей дворца Бейлербей и мечети Михримах-султан и полюбуетесь Босфором. В квартале Кузгунджук сможете выпить кофе в уютном кафе с видом на море. Экскурсия завершится в 13:30 на вокзале Сиркеджи.

Желающие исследуют район Балат и холм Пьер Лоти. По пути к красочному району насладитесь заливом Золотой Рог. На пароме доберёмся до Эйюпа, где с помощью канатной дороги поднимемся на холм. Здесь заглянем в кафе, чтобы немного перекусить и попробовать турецкий чай и кофе. Со смотровой площадки вам откроются захватывающие дух виды на бухту и город. В Балате прогуляемся по улицам с цветными домами и послушаем факты об этом районе.

Наше путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Дополнительные экскурсии, окончание тураДополнительные экскурсии, окончание тураДополнительные экскурсии, окончание тура

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 18:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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