Что вас ожидает:Волшебные дымоходы и лунные ландшафты, фото на качелях и коврах и ещё много интересных мест и идей для вашей фотосессии.

При желании можно будет добавить различную атрибутик такие, как ретро-машины, лошади, аренда платьев и прочее. Организационные детали:Фототур может происходить на рассвете, или же на закате;

Стоимость дополнительной атрибутики не входит в стоимость тура;

Бронировать атрибутику нужно минимум за несколько часов до начала тура.