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Фототур по Каппадокии

Olesia S.
Olesia S. – Гид из Каппадокии
Мы с вами проедемся по самым фотогеничным местам Каппадокии и сделаем сотни прекрасных снимков.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €200 за экскурсию

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Фототур по Каппадокии
Фототур по Каппадокии

Что вы увидите

  • Ковровую галерею
  • Дерево с «синими глазками»
  • Волшебные дымоходы
  • Лунные ландшафты
Что вас ожидает:Волшебные дымоходы и лунные ландшафты, фото на качелях и коврах и ещё много интересных мест и идей для вашей фотосессии.
При желании можно будет добавить различную атрибутик такие, как ретро-машины, лошади, аренда платьев и прочее. Организационные детали:Фототур может происходить на рассвете, или же на закате;
Стоимость дополнительной атрибутики не входит в стоимость тура;
Бронировать атрибутику нужно минимум за несколько часов до начала тура.
Что входит
  • Индивидуальное авто с водителем
  • Услуги фотографа
  • Входные билеты и позитивные эмоции.
Что не входит
  • Дополнительная атрибутика
  • Завтрак или обед.
Начало и место завершения
🚩 Ваш Отель
Фототур по Каппадокии
Фототур по Каппадокии
Фототур по Каппадокии
Фототур по Каппадокии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olesia S.
Olesia S.
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