Что вы увидите
- Ковровую галерею
- Дерево с «синими глазками»
- Волшебные дымоходы
- Лунные ландшафты
Что вас ожидает:Волшебные дымоходы и лунные ландшафты, фото на качелях и коврах и ещё много интересных мест и идей для вашей фотосессии.
При желании можно будет добавить различную атрибутик такие, как ретро-машины, лошади, аренда платьев и прочее. Организационные детали:Фототур может происходить на рассвете, или же на закате;
Стоимость дополнительной атрибутики не входит в стоимость тура;
Бронировать атрибутику нужно минимум за несколько часов до начала тура.
Что входит
- Индивидуальное авто с водителем
- Услуги фотографа
- Входные билеты и позитивные эмоции.
Что не входит
- Дополнительная атрибутика
- Завтрак или обед.
Начало и место завершения
🚩 Ваш Отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olesia S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Olesia S. проводит ещё 1 экскурсию
Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии