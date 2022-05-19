Индивидуальный тур по Каппадокии "Джип-Сафари"

Выбирая такой тур, Вы не привязаны к остальной группе туристов, Вы сами себе выбираете маршрут по всей Каппадокии, есть возможность останавливаться где Вам удобно и интересно.

Это увлекательное приключение на внедорожниках наполнено экстримом, драйвом, весельем и яркими эмоциями.

Экскурсия включает в себя множество интересного, это не просто способ активно провести время, катаясь по горным массивам, но и возможность ближе узнать историю местности, посетить отдаленные уголки, представляющие исторический интерес, познакомиться с национальными традициями и особенностями быта.

Отправляясь на "Джип-Сафари" в Каппадокии, вы не будете все время проводить в машине, любуясь лишь удивительными пейзажами вокруг, предусмотрены остановки, возможность сделать эффектные фото на фоне скал, создающих впечатление совершенно другого мира.

Это уникальная возможность увидеть жилье, которое было построено в скалах, подземные дома и целые города, горные монастыри христиан, пещеры. Прогуляться по самым удивительным местам Каппадокии, куда сложно дойти пешему туристу.

Таким образом, за одну экскурсию, вы сможете посетить огромное количество достопримечательностей и местных деревень с интересными обычаями, поскольку внедорожники преодолевают огромные расстояния, и при этом совершенно не устанете.