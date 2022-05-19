Индивидуальный «Джип-Сафари» тур по Каппадокии

Индивидуальный «Джип-Сафари» тур по Каппадокии
Индивидуальный «Джип-Сафари» тур по Каппадокии
Индивидуальный «Джип-Сафари» тур по Каппадокии
Индивидуальный «Джип-Сафари» тур по Каппадокии
Индивидуальный «Джип-Сафари» тур по Каппадокии

Что вас ожидает 🤩

  • Выбирая такой тур, Вы не привязаны к остальной группе туристов, Вы можете как сами себе выбирать маршрут по всей Каппадокии, так и мы можем предложить уникальные маршруты.
  • Будет возможность останавливаться где Вам удобно и интересно

Индивидуальный тур по Каппадокии "Джип-Сафари"

Выбирая такой тур, Вы не привязаны к остальной группе туристов, Вы сами себе выбираете маршрут по всей Каппадокии, есть возможность останавливаться где Вам удобно и интересно.
Это увлекательное приключение на внедорожниках наполнено экстримом, драйвом, весельем и яркими эмоциями.
Экскурсия включает в себя множество интересного, это не просто способ активно провести время, катаясь по горным массивам, но и возможность ближе узнать историю местности, посетить отдаленные уголки, представляющие исторический интерес, познакомиться с национальными традициями и особенностями быта.
Отправляясь на "Джип-Сафари" в Каппадокии, вы не будете все время проводить в машине, любуясь лишь удивительными пейзажами вокруг, предусмотрены остановки, возможность сделать эффектные фото на фоне скал, создающих впечатление совершенно другого мира.
Это уникальная возможность увидеть жилье, которое было построено в скалах, подземные дома и целые города, горные монастыри христиан, пещеры. Прогуляться по самым удивительным местам Каппадокии, куда сложно дойти пешему туристу.
Таким образом, за одну экскурсию, вы сможете посетить огромное количество достопримечательностей и местных деревень с интересными обычаями, поскольку внедорожники преодолевают огромные расстояния, и при этом совершенно не устанете.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Двухчасовая поездка (возможно любое время)
  • Трансфер из отеля / в отель
Что не входит
  • Гид
  • Обед
Место начала и завершения?
отель
Когда и сколько длится?
Когда: с 10.00 до 17.00 в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • ФИО
  • Дата тура
  • Время тура
  • Название отеля
  • Контактный номер телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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