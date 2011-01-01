Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Исполнение мечты с комфортом
До восхода солнца комфортабельный трансфер доставит вас к месту старта. Сначала вы понаблюдаете за тем, как надувают шар, а после займете место в корзине и отправитесь в полёт на монгольфьере. У пилотов воздушных шаров в Каппадокии многолетний, часто международный, опыт — аэростат летит плавно, полет безопасный.
Фантастические долины — сверху и на рассвете
Благодаря ветру каждый полёт на шаре уникален, но в Каппадокии удивительные пейзажи ждут вас в любом направлении. Долина любви, город-крепость Учхисар, скальные монастыри, песчаные дюны и каменные волны — с высоты вы вдоволь полюбуетесь чудесами «страны прекрасных лошадей». После приземления вы получите именной сертификат о полете.
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Как проходит полет