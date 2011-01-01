Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

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Каппадокия — на большом воздушном шаре

Завораживающий полёт над марсианскими пейзажами в лучах рассвета

Tatiana
Tatiana – Гид из Каппадокии
В Каппадокии не только идеальные природные условия для шаров, но и потрясающий фон — причудливые долины и пещерные города.

Полет пройдет с профессиональным пилотом, в стоимость также включен трансфер.

После приключения мечты вы еще долго будете ощущать нереальность происходящего, но волшебные фото подтвердят, что это было с вами наяву!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Каппадокия — на большом воздушном шаре
Каппадокия — на большом воздушном шаре

Что вас ожидает

Исполнение мечты с комфортом
До восхода солнца комфортабельный трансфер доставит вас к месту старта. Сначала вы понаблюдаете за тем, как надувают шар, а после займете место в корзине и отправитесь в полёт на монгольфьере. У пилотов воздушных шаров в Каппадокии многолетний, часто международный, опыт — аэростат летит плавно, полет безопасный.

Фантастические долины — сверху и на рассвете
Благодаря ветру каждый полёт на шаре уникален, но в Каппадокии удивительные пейзажи ждут вас в любом направлении. Долина любви, город-крепость Учхисар, скальные монастыри, песчаные дюны и каменные волны — с высоты вы вдоволь полюбуетесь чудесами «страны прекрасных лошадей». После приземления вы получите именной сертификат о полете.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

  • Вы оплачиваете 100% стоимости на сайте, чтобы я сразу забронировала для вас место на нужный день. Деньги возвращаются только в случае отмены полёта из-за плохой погоды.
  • Полет может не отмениться, а перенестись на следующий день — поэтому рекомендую планировать путешествие в Каппадокию минимум на 2 дня
  • Дети до 6 лет и люди старше 65 лет до полёта не допускаются

Как проходит полет

  • Вас заберут из отеля ранним утром. Точное время зависит от сезона и обсуждается после бронирования.
  • Сам полет длится 60 минут
  • После полета вас привезут обратно (вы успеете на завтрак в отеле)
  • Персонал (водитель трансфера, пилот воздушного шара и помощники) говорят на английском языке
  • В корзине шара, разделенной на сегменты, с комфортом разместятся до 16 человек
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Каппадокия — на большом воздушном шаре
Каппадокия — на большом воздушном шаре
Каппадокия — на большом воздушном шаре
Каппадокия — на большом воздушном шаре
Каппадокия — на большом воздушном шаре
Каппадокия — на большом воздушном шаре
Каппадокия — на большом воздушном шаре

Экскурсия проводится ежедневно в 05:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tatiana
Tatiana
Турция — гостеприимная, яркая, контрастная и вкусная! Если вы хотите прочувствовать все ее удивительные истории, легенды, самобытность и гастрономические сюрпризы и посмотреть на Стамбул глазами, влюбленными в него от начала до конца, то буду рада сопроводить вас в этом приключении. Мне 32 года, я блогер, профессиональный журналист и гид, обладающий пытливым умом. Каждый день ищу новое и интересное и с радостью делюсь этими находками! Мои экскурсии активные и насыщенные, но от них не устанет даже ребенок — я легко и с юмором рассказываю даже о серьезном и всегда готова к приключениям. Делюсь знаниями о Турции c путешественниками с 2011 года. Моя миссия — показать как современную Турцию с ее укладом жизни, так и заглянуть вглубь времен, подарить моменты, о которых вы не прочитаете в путеводителях. Вперед навстречу небанальному Стамбулу!
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