Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Что вас ожидает

Исполнение мечты с комфортом

До восхода солнца комфортабельный трансфер доставит вас к месту старта. Сначала вы понаблюдаете за тем, как надувают шар, а после займете место в корзине и отправитесь в полёт на монгольфьере. У пилотов воздушных шаров в Каппадокии многолетний, часто международный, опыт — аэростат летит плавно, полет безопасный.

Фантастические долины — сверху и на рассвете

Благодаря ветру каждый полёт на шаре уникален, но в Каппадокии удивительные пейзажи ждут вас в любом направлении. Долина любви, город-крепость Учхисар, скальные монастыри, песчаные дюны и каменные волны — с высоты вы вдоволь полюбуетесь чудесами «страны прекрасных лошадей». После приземления вы получите именной сертификат о полете.

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

Вы оплачиваете 100% стоимости на сайте, чтобы я сразу забронировала для вас место на нужный день. Деньги возвращаются только в случае отмены полёта из-за плохой погоды.

Полет может не отмениться, а перенестись на следующий день — поэтому рекомендую планировать путешествие в Каппадокию минимум на 2 дня

Дети до 6 лет и люди старше 65 лет до полёта не допускаются

Как проходит полет