  1. Турция
  2. Экскурсии

Красный Тур: ведьмины трубы, дома-пещеры и город гончаров

4.6
10 отзывов
Али Т.
Али Т. – Гид из Каппадокии
Видели ли вы когда-нибудь город 🏙️, где дома — в пещерах? А скалы острые, как зубы? Крепость-скалу? Каппадокия полна чудес, которых не увидеть больше нигде в мире.

На этом маршруте мы успеем посмотреть лишь некоторые из них, но — гарантирую — они вас впечатлят.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €260 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Красный Тур: ведьмины трубы, дома-пещеры и город гончаров
Красный Тур: ведьмины трубы, дома-пещеры и город гончаров

Что вы увидите

  • Крепость Учисар
  • Гореме
  • Долина любви
  • Пашабагы — Долина Монахов
  • Аванос — Город Гончаров
  • Долина Дербент — Долина Воображения
  • Ургуп — Три Красоты
  • Ковроткачество
Экскурсионная программа:• 09:30 — начало экскурсии;
  • Крепость Учисар;
  • Музей Под Открытым Небом — Гореме;
  • Долина любви;
  • Пашабагы — Долина Монахов;
  • Обед;
  • Аванос — Город 🏙️ Гончаров;
  • Долина Дербент — Долина Воображения;
  • Ургуп — Три Красоты;
  • Ковроткачество;
  • 17:00 — возвращение в отель 🏨 детали:
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите фотоаппарат.
Что входит
  • русскоязычный лицензированный гид
  • входные билеты в музеи
  • обед при экскурсии
  • транспорт с водителем
  • оплата стоянок.
Что не входит
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Питание
  • Входные билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или в аэропорту
Красный Тур: ведьмины трубы, дома-пещеры и город гончаров
Красный Тур: ведьмины трубы, дома-пещеры и город гончаров
Красный Тур: ведьмины трубы, дома-пещеры и город гончаров
Красный Тур: ведьмины трубы, дома-пещеры и город гончаров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Али Т.
Али Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

Али Т. проводит ещё 5 экскурсий

Каппадокия на воздушном шаре
130
1.2 часа
Каппадокия на воздушном шаре
11 отзывов
Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса
280
6 часов
Зелёный тур: подземный город, пещерный монастырь и мастерская оникса
11 отзывов
Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса
540
6 часов
Каппадокия за 2 дня: наскальные крепости, подземный город и другие чудеса
11 отзывов
Пеший тур по Каппадокии с прогулкой на Квадроцикле
150
6 часов
Пеший тур по Каппадокии с прогулкой на Квадроцикле
10 отзывов
Гастрономический тур в Каппадокии
800
120 часов
Гастрономический тур в Каппадокии
7 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Большое путешествие по Каппадокии
50
3.5 часа
Большое путешествие по Каппадокии
92 отзыва
Исследовать фантастические пейзажи «страны прекрасных лошадей»
Зелёный тур по Каппадокии
50
8 часов
Зелёный тур по Каппадокии
34 отзыва
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Полет мечты над Каппадокией!
109
1.5 часа
Полет мечты над Каппадокией!
26 отзывов
Полюбоваться сказочными пейзажами и встретить рассвет в корзине парящего воздушного шара
Полет на воздушном шаре над Каппадокией
160
2 часа
Полет на воздушном шаре над Каппадокией
10 отзывов
Красный тур по Каппадокии
50
6 часов
Красный тур по Каппадокии
6 отзывов
Самые удивительные долины, монастыри в скалах Гёреме и местные ремесла
Северная Каппадокия: красный маршрут
55
6.5 часов
Северная Каппадокия: красный маршрут
2 отзыва
Посетить церкви в пещерах, насладиться пейзажами долин, услышать о жизни местных и крепости хеттов