Али Т. – Гид из Каппадокии

Видели ли вы когда-нибудь город 🏙️, где дома — в пещерах? А скалы острые, как зубы? Крепость-скалу? Каппадокия полна чудес, которых не увидеть больше нигде в мире.



На этом маршруте мы успеем посмотреть лишь некоторые из них, но — гарантирую — они вас впечатлят.