Что вы увидите
- Крепость Учисар
- Гореме
- Долина любви
- Пашабагы — Долина Монахов
- Аванос — Город Гончаров
- Долина Дербент — Долина Воображения
- Ургуп — Три Красоты
- Ковроткачество
Экскурсионная программа:• 09:30 — начало экскурсии;
- Крепость Учисар;
- Музей Под Открытым Небом — Гореме;
- Долина любви;
- Пашабагы — Долина Монахов;
- Обед;
- Аванос — Город 🏙️ Гончаров;
- Долина Дербент — Долина Воображения;
- Ургуп — Три Красоты;
- Ковроткачество;
- 17:00 — возвращение в отель 🏨 детали:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, возьмите фотоаппарат.
Что входит
- русскоязычный лицензированный гид
- входные билеты в музеи
- обед при экскурсии
- транспорт с водителем
- оплата стоянок.
Что не входит
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Питание
- Входные билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или в аэропорту
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Али Т.
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Али Т. проводит ещё 5 экскурсий
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