Каппадокия — мистическое место, которое вы не найдете на географической карте. Название, со времен античности закрепившееся за этой провинцией, является лишь данью истории 📖. Уникальный причудливый пейзажМиллионы лет назад благодаря лаве извергающихся вулканов и природным процессам здесь возник причудливый, инопланетный пейзаж из тысяч каменных грибов и скульптур уникальных цветов и размеров, недаром, согласно преданиям местных жителей считалось, что здесь живут феи.

Каждый город 🏙️ Каппадокии — это уникальный музей 🖼 под открытым небом.

Организационные детали:

Дети до 6 лет не допускаются!

Экскурсия начинается ранним утром, поэтому необходимы теплые вещи.

Внимание ! Очень важно ! Возможна отмена тура из-за погоды. Стоимость возвращается или переносится на сл день ! Перед бронированием задайте несколько вопросов.