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На воздушном шаре над инопланетными пейзажами

Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Каппадокии
Каппадокия — удивительное место не только в Турции, но и в мире! С высоты воздушного шара вы увидите причудливый ландшафт — каменные грибы и пещерные домики.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €120 за человека

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На воздушном шаре над инопланетными пейзажами
На воздушном шаре над инопланетными пейзажами

Что вы увидите

  • Каппадокия с высоты птичьего полета
Каппадокия — мистическое место, которое вы не найдете на географической карте. Название, со времен античности закрепившееся за этой провинцией, является лишь данью истории 📖. Уникальный причудливый пейзажМиллионы лет назад благодаря лаве извергающихся вулканов и природным процессам здесь возник причудливый, инопланетный пейзаж из тысяч каменных грибов и скульптур уникальных цветов и размеров, недаром, согласно преданиям местных жителей считалось, что здесь живут феи.
Каждый город 🏙️ Каппадокии — это уникальный музей 🖼 под открытым небом.

Организационные детали:

    Дети до 6 лет не допускаются!
    Экскурсия начинается ранним утром, поэтому необходимы теплые вещи.
    Внимание ! Очень важно ! Возможна отмена тура из-за погоды. Стоимость возвращается или переносится на сл день ! Перед бронированием задайте несколько вопросов.
    Что входит
    • Полет на воздушном шаре
    • Трансфер из/в ваш отель
    • Сертификат и страховка.
    Что не входит
    • Личные раходы
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    На воздушном шаре над инопланетными пейзажами
    На воздушном шаре над инопланетными пейзажами
    На воздушном шаре над инопланетными пейзажами
    На воздушном шаре над инопланетными пейзажами

    Выберите дату для поездки

    • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Оксана Ш.
    Оксана Ш.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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