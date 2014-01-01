Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Пролетая над Каппадокией: 60 минут волшебства Только представьте: в течение часа вы легко и плавно дрейфуете над уникальными скальными образованиями, причудливыми долинами и драматическими пейзажами «Страны прекрасных лошадей». Сначала вы понаблюдаете, как купол монгольфьера наполняется воздухом и готовится к взлету. А затем мягко подниметесь на высоту 500 — 1000 метров, чтобы насладиться Каппадокией с лучшего ракурса! Каждым воздушным шаром управляет профессиональный пилот, поэтому полет будет хоть и захватывающим, но комфортным и безопасным.
Организационные детали
Условия бронирования
Вы оплачиваете 100% стоимости полета на сайте
Если полет не состоится из-за погодных условий, мы вернем деньги в полном размере или перенесем полет на другую дату (по вашему желанию)
Обратите внимание: в зависимости от сезона стоимость полета может меняться. Если вы бронируете полет за месяц или раньше, свяжитесь с нами перед оформлением заказа, чтобы уточнить точную стоимость.
Как проходит полет
Чтобы и в корзине воздушного шара, рассчитанной на 20 человек, будет 8-12 участников
Рано утром мы заберем вас из точки, где вы остановились, а после полета отвезем обратно. Точное время выезда зависит от сезона и вашего расположения. Весной-летом мы стартуем примерно с 4:00 до 4:30, осенью-зимой в 6:00 — 6:30
Рано утром в Каппадокии бывает очень холодно, поэтому обязательно захватите теплые вещи
Дети до 6 лет в корзину не допускаются
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Каппадокии
Экскурсия проводится ежедневно в 06:30 и 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Наша команда с 2014 года успешно организует экскурсии и туры по Каппадокии. Мы специализируемся на индивидуальных поездках и проверенных экскурсионных маршрутах. Все наши гиды имеют профессиональную лицензию Министерства туризма Турции. Они не только имеют опыт и знания в своих предметных областях, но и всегда стремятся помочь вам, поделиться своими знаниями и создать дружескую и гармоничную атмосферу.