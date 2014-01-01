Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

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Небесный дрейф над Каппадокией

Встретить рассвет в корзине воздушного шара, пролетая над фантастическими долинами

Katerina
Katerina – экскурсионное агентство из Каппадокии
Путешествие по Каппадокии просто немыслимо без россыпи ярких воздушных шаров в утреннем небе.

Мы поможем вам прикоснуться к этому чуду: вы встретите рассвет в корзине монгольфьера в сотнях метров над землей, любуясь марсианскими долинами, пещерными городами и вулканическими ландшафтами.

Следуем за ветром!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €72 за человека

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Небесный дрейф над Каппадокией
Небесный дрейф над Каппадокией

Что вас ожидает

Пролетая над Каппадокией: 60 минут волшебства
Только представьте: в течение часа вы легко и плавно дрейфуете над уникальными скальными образованиями, причудливыми долинами и драматическими пейзажами «Страны прекрасных лошадей». Сначала вы понаблюдаете, как купол монгольфьера наполняется воздухом и готовится к взлету. А затем мягко подниметесь на высоту 500 — 1000 метров, чтобы насладиться Каппадокией с лучшего ракурса! Каждым воздушным шаром управляет профессиональный пилот, поэтому полет будет хоть и захватывающим, но комфортным и безопасным.

Организационные детали

Условия бронирования

  • Вы оплачиваете 100% стоимости полета на сайте
  • Если полет не состоится из-за погодных условий, мы вернем деньги в полном размере или перенесем полет на другую дату (по вашему желанию)
  • Обратите внимание: в зависимости от сезона стоимость полета может меняться. Если вы бронируете полет за месяц или раньше, свяжитесь с нами перед оформлением заказа, чтобы уточнить точную стоимость.

Как проходит полет

  • Чтобы и в корзине воздушного шара, рассчитанной на 20 человек, будет 8-12 участников
  • Рано утром мы заберем вас из точки, где вы остановились, а после полета отвезем обратно. Точное время выезда зависит от сезона и вашего расположения. Весной-летом мы стартуем примерно с 4:00 до 4:30, осенью-зимой в 6:00 — 6:30
  • Рано утром в Каппадокии бывает очень холодно, поэтому обязательно захватите теплые вещи
  • Дети до 6 лет в корзину не допускаются
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Каппадокии
Небесный дрейф над Каппадокией
Небесный дрейф над Каппадокией
Небесный дрейф над Каппадокией
Небесный дрейф над Каппадокией
Небесный дрейф над Каппадокией
Небесный дрейф над Каппадокией
Небесный дрейф над Каппадокией
Небесный дрейф над Каппадокией

Экскурсия проводится ежедневно в 06:30 и 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Katerina
Katerina
Наша команда с 2014 года успешно организует экскурсии и туры по Каппадокии. Мы специализируемся на индивидуальных поездках и проверенных экскурсионных маршрутах. Все наши гиды имеют профессиональную лицензию Министерства туризма Турции. Они не только имеют опыт и знания в своих предметных областях, но и всегда стремятся помочь вам, поделиться своими знаниями и создать дружескую и гармоничную атмосферу.
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