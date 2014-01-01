Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

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Пролетая над Каппадокией: 60 минут волшебства

Только представьте: в течение часа вы легко и плавно дрейфуете над уникальными скальными образованиями, причудливыми долинами и драматическими пейзажами «Страны прекрасных лошадей». Сначала вы понаблюдаете, как купол монгольфьера наполняется воздухом и готовится к взлету. А затем мягко подниметесь на высоту 500 — 1000 метров, чтобы насладиться Каппадокией с лучшего ракурса! Каждым воздушным шаром управляет профессиональный пилот, поэтому полет будет хоть и захватывающим, но комфортным и безопасным.

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Обратите внимание: в зависимости от сезона стоимость полета может меняться. Если вы бронируете полет за месяц или раньше, свяжитесь с нами перед оформлением заказа, чтобы уточнить точную стоимость.

Как проходит полет