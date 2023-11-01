Каждый день с утра сможем любоваться воздушными шарами прямо из отеля — ведь живём мы в самом сердце Каппадокии! Вам не нужно думать о фото, ведь с нами на протяжении всего путешествия будет профессиональный фотограф, который сохранит на память волшебный и полный эмоций момент. Также, в хорошую погоду утром будет возможность для желающих полетать на воздушном шаре за доплату.

После завтрака исследуем впечатляющие творения людей, когда-то живших на этих землях, и любоваться фантастическими пейзажами! Сначала побываем в долине Пашабаг (долина Монахов), где находятся скопления причудливых скальных останцев в форме грибов или дымоходов с каменными «шапками». Вы сами решите, что они напоминают вам своими очертаниями.

Посетим город гончарных мастерских, где вы понаблюдаете за работой мастеров и сами сделаете керамическое изделие под руководством профессионалов. Заедем в долину Голубей, названную так из-за находящихся в ней голубятен, вырезанных в вулканическом туфе. Птиц здесь разводили с давних времён, чтобы собирать их помёт на удобрения. Заглянем в традиционное винное поместье: вы продегустируете вина региона и узнаете историю виноделия в этих краях. В Красной долине полюбуемся острыми хребтами розоватых оттенков.