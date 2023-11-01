Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе

Пожить в пещерном отеле и устроить фотосессии с шарами, водопадом и в одной из долин

Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Инопланетный ландшафт и удивительные каменные образования, рукотворные подземные города и неповторимые долины, разноцветные шары в рассветном небе — всё это Каппадокия, которая влюбляет в себя каждого, кто тут побывал.

Мы же покажем вам не только это, но и эксклюзивную локацию — 7 водопадов, один из которых является вторым по высоте в мире! А ещё вас ждёт гончарный мастер-класс, дегустация вина, 2 фотосессии, репортажная фотопрогулка по долине и видеоролик о путешествии.
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Лучшие локации и ракурсы Каппадокии с фотографом в мини-группе
Ближайшие даты:
1
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Если вы хотите полетать на воздушном шаре в Каппадокии, сообщите, пожалуйста, об этом заранее организатору, так как необходимо бронировать места.

Программа тура по дням

1 день

Приезд, размещение, отдых

Добро пожаловать в фантастическую Каппадокию! На сегодня не запланировано никаких мероприятий, чтобы вы могли без спешки разместиться в отеле и отдохнуть после перелёта. При желании можно самостоятельно прогуляться.

Вечером встретимся на террасе отеля за чашечкой турецкого чая и познакомимся.

Приезд, размещение, отдыхПриезд, размещение, отдыхПриезд, размещение, отдыхПриезд, размещение, отдыхПриезд, размещение, отдыхПриезд, размещение, отдых
2 день

Долины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация вина

Каждый день с утра сможем любоваться воздушными шарами прямо из отеля — ведь живём мы в самом сердце Каппадокии! Вам не нужно думать о фото, ведь с нами на протяжении всего путешествия будет профессиональный фотограф, который сохранит на память волшебный и полный эмоций момент. Также, в хорошую погоду утром будет возможность для желающих полетать на воздушном шаре за доплату.

После завтрака исследуем впечатляющие творения людей, когда-то живших на этих землях, и любоваться фантастическими пейзажами! Сначала побываем в долине Пашабаг (долина Монахов), где находятся скопления причудливых скальных останцев в форме грибов или дымоходов с каменными «шапками». Вы сами решите, что они напоминают вам своими очертаниями.

Посетим город гончарных мастерских, где вы понаблюдаете за работой мастеров и сами сделаете керамическое изделие под руководством профессионалов. Заедем в долину Голубей, названную так из-за находящихся в ней голубятен, вырезанных в вулканическом туфе. Птиц здесь разводили с давних времён, чтобы собирать их помёт на удобрения. Заглянем в традиционное винное поместье: вы продегустируете вина региона и узнаете историю виноделия в этих краях. В Красной долине полюбуемся острыми хребтами розоватых оттенков.

Долины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация винаДолины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация винаДолины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация винаДолины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация винаДолины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация винаДолины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация винаДолины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация винаДолины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация винаДолины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация винаДолины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация винаДолины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация вина
3 день

Эксклюзивная локация

С утра вновь полюбуемся воздушными шарами, затем отправимся к эксклюзивной локации, о которой мало кто знает. Увидим второй по высоте водопад в мире — Капузбаши. Он питается снегами и ледниками и достигает 700 метров. Но если быть точнее, нас ждут целых 7 водопадов! В этом удивительном, живописном и дарящем прохладу месте мы устроим фотосессию.

Эксклюзивная локацияЭксклюзивная локацияЭксклюзивная локацияЭксклюзивная локацияЭксклюзивная локацияЭксклюзивная локацияЭксклюзивная локация
4 день

Фотосессия на фоне шаров

Сегодня проведём яркую фотосессию на фоне летящих воздушных шаров. Все локации уже продуманы, нужно лишь быть готовыми встать пораньше и наслаждаться процессом — фотограф знает подходящий ракурс и сделает эффектные снимки.

После творческого утра запланирован расслабленный день. Желающие смогут прокатиться на квадроциклах или лошадях (за доплату). Гид порекомендует места, где можно насладиться чашечкой кофе или турецкого чая с прекрасным видом.

Фотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаровФотосессия на фоне шаров
5 день

Отъезд

После завтрака, вдохновлённые, разъезжаемся по домам.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гёреме, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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