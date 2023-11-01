Пожить в пещерном отеле и устроить фотосессии с шарами, водопадом и в одной из долин
Мы же покажем вам не только это, но и эксклюзивную локацию — 7 водопадов, один из которых является вторым по высоте в мире! А ещё вас ждёт гончарный мастер-класс, дегустация вина, 2 фотосессии, репортажная фотопрогулка по долине и видеоролик о путешествии.
ноя
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Если вы хотите полетать на воздушном шаре в Каппадокии, сообщите, пожалуйста, об этом заранее организатору, так как необходимо бронировать места.
Программа тура по дням
Приезд, размещение, отдых
Добро пожаловать в фантастическую Каппадокию! На сегодня не запланировано никаких мероприятий, чтобы вы могли без спешки разместиться в отеле и отдохнуть после перелёта. При желании можно самостоятельно прогуляться.
Вечером встретимся на террасе отеля за чашечкой турецкого чая и познакомимся.
Долины Пашабаг, Голубей, Красная, гончарный мастер-класс и дегустация вина
Каждый день с утра сможем любоваться воздушными шарами прямо из отеля — ведь живём мы в самом сердце Каппадокии! Вам не нужно думать о фото, ведь с нами на протяжении всего путешествия будет профессиональный фотограф, который сохранит на память волшебный и полный эмоций момент. Также, в хорошую погоду утром будет возможность для желающих полетать на воздушном шаре за доплату.
После завтрака исследуем впечатляющие творения людей, когда-то живших на этих землях, и любоваться фантастическими пейзажами! Сначала побываем в долине Пашабаг (долина Монахов), где находятся скопления причудливых скальных останцев в форме грибов или дымоходов с каменными «шапками». Вы сами решите, что они напоминают вам своими очертаниями.
Посетим город гончарных мастерских, где вы понаблюдаете за работой мастеров и сами сделаете керамическое изделие под руководством профессионалов. Заедем в долину Голубей, названную так из-за находящихся в ней голубятен, вырезанных в вулканическом туфе. Птиц здесь разводили с давних времён, чтобы собирать их помёт на удобрения. Заглянем в традиционное винное поместье: вы продегустируете вина региона и узнаете историю виноделия в этих краях. В Красной долине полюбуемся острыми хребтами розоватых оттенков.
Эксклюзивная локация
С утра вновь полюбуемся воздушными шарами, затем отправимся к эксклюзивной локации, о которой мало кто знает. Увидим второй по высоте водопад в мире — Капузбаши. Он питается снегами и ледниками и достигает 700 метров. Но если быть точнее, нас ждут целых 7 водопадов! В этом удивительном, живописном и дарящем прохладу месте мы устроим фотосессию.
Фотосессия на фоне шаров
Сегодня проведём яркую фотосессию на фоне летящих воздушных шаров. Все локации уже продуманы, нужно лишь быть готовыми встать пораньше и наслаждаться процессом — фотограф знает подходящий ракурс и сделает эффектные снимки.
После творческого утра запланирован расслабленный день. Желающие смогут прокатиться на квадроциклах или лошадях (за доплату). Гид порекомендует места, где можно насладиться чашечкой кофе или турецкого чая с прекрасным видом.
Отъезд
После завтрака, вдохновлённые, разъезжаемся по домам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Гёреме, время зависит от времени вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.