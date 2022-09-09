Начало: Кайсери, аэропорт (ASR) , вечер. Точное время будет сообщено дополнительно. С участниками, прилетевшими накануне или другими рейсами, встречаемся в отеле Гёреме в 1-й день тура во второй половине дня. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер

Завершение: В последний день тура программа заканчивается в 15:00. Мы рекомендуем приобретать билеты на рейсы после 18:00 из Кайсери (или Невшехира) или за доплату остаться на ночь в Гёреме и улететь на следующий день