Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

В погоню за кадрами и впечатлениями! На закате мы отправимся к самым фотогеничным локациям Каппадокии, чтобы запечатлеть долины и скалистые ландшафты в золотых лучах уходящего солнца. А пока вы наслаждаетесь видами и делаете фотографии 📸, гид поделится с вами историей 📖 этих мест, их природными особенностями и деталями местной культуры. В нашем маршруте:
Долина Голубей, фактурная и романтичная. Своим названием она обязана бесчисленному количеству голубятен, которые вырезаны мягком вулканическом туфе.
Столбы «Три красавицы» — одна из визитных карточек Каппадокии. Три скалы причудливой формы действительно напомнят вам позирующих девушек. Вместе разберемся, действительно ли это навеки застывшие в камне античные богини Гера, Афина и Афродита.
Красная долина, которая в полной мере оправдывает свое название. Благодаря цвету минералов, которые покрывают здешние ландшафты, во время заката долина становится кусочком огненного Марса.
Самый колоритный автобус в Каппадокии Переезжать между локациями мы будем на нетривиальном транспорте — ярком ретро-автобусе 🚌, который наверняка вдохновит вас сделать пару фотографий с его участием! Здесь комфортно разместится и небольшая компания, и группа друзей до 12 человек.
Организационные детали
Трансфер на автобусе 🚌 (только для вас и вашей компании) входит в стоимость
Экскурсия ⛳ проходит в вечернее время. Возьмите с собой фотокамеры, в это время получаются лучшие кадры.
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.