Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

По долинам Каппадокии на ретро-автобусе

На закате оказаться в самых фотогеничных уголках региона и прокатиться на колоритном транспорте

Мария
Мария – экскурсионное агентство из Каппадокии
Инопланетные грибы из туфа в лучах заката, ностальгический автобус и истории 📖 «Страны прекрасных лошадей» — вот главные составляющие нашего уютного фото-тура.

За два часа мы посетим Долину голубей, испещренную птичьими домиками, заедем в поражающую воображение Красную долину и поймаем в объективы знаменитые скалы Три красавицы.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.

Экскурсия

€175 за экскурсию

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По долинам Каппадокии на ретро-автобусе
По долинам Каппадокии на ретро-автобусе

Что вас ожидает

В погоню за кадрами и впечатлениями!
На закате мы отправимся к самым фотогеничным локациям Каппадокии, чтобы запечатлеть долины и скалистые ландшафты в золотых лучах уходящего солнца. А пока вы наслаждаетесь видами и делаете фотографии 📸, гид поделится с вами историей 📖 этих мест, их природными особенностями и деталями местной культуры. В нашем маршруте:

  • Долина Голубей, фактурная и романтичная. Своим названием она обязана бесчисленному количеству голубятен, которые вырезаны мягком вулканическом туфе.
  • Столбы «Три красавицы» — одна из визитных карточек Каппадокии. Три скалы причудливой формы действительно напомнят вам позирующих девушек. Вместе разберемся, действительно ли это навеки застывшие в камне античные богини Гера, Афина и Афродита.
  • Красная долина, которая в полной мере оправдывает свое название. Благодаря цвету минералов, которые покрывают здешние ландшафты, во время заката долина становится кусочком огненного Марса.

Самый колоритный автобус в Каппадокии
Переезжать между локациями мы будем на нетривиальном транспорте — ярком ретро-автобусе 🚌, который наверняка вдохновит вас сделать пару фотографий с его участием! Здесь комфортно разместится и небольшая компания, и группа друзей до 12 человек.

Организационные детали

  • Трансфер на автобусе 🚌 (только для вас и вашей компании) входит в стоимость
  • Экскурсия ⛳ проходит в вечернее время. Возьмите с собой фотокамеры, в это время получаются лучшие кадры.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
По долинам Каппадокии на ретро-автобусе
По долинам Каппадокии на ретро-автобусе
По долинам Каппадокии на ретро-автобусе
По долинам Каппадокии на ретро-автобусе
По долинам Каппадокии на ретро-автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.
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Мария проводит ещё 2 экскурсии

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