Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Что вас ожидает

В погоню за кадрами и впечатлениями!

На закате мы отправимся к самым фотогеничным локациям Каппадокии, чтобы запечатлеть долины и скалистые ландшафты в золотых лучах уходящего солнца. А пока вы наслаждаетесь видами и делаете фотографии 📸, гид поделится с вами историей 📖 этих мест, их природными особенностями и деталями местной культуры. В нашем маршруте:

Долина Голубей , фактурная и романтичная. Своим названием она обязана бесчисленному количеству голубятен, которые вырезаны мягком вулканическом туфе.

, фактурная и романтичная. Своим названием она обязана бесчисленному количеству голубятен, которые вырезаны мягком вулканическом туфе. Столбы «Три красавицы» — одна из визитных карточек Каппадокии. Три скалы причудливой формы действительно напомнят вам позирующих девушек. Вместе разберемся, действительно ли это навеки застывшие в камне античные богини Гера, Афина и Афродита.

— одна из визитных карточек Каппадокии. Три скалы причудливой формы действительно напомнят вам позирующих девушек. Вместе разберемся, действительно ли это навеки застывшие в камне античные богини Гера, Афина и Афродита. Красная долина, которая в полной мере оправдывает свое название. Благодаря цвету минералов, которые покрывают здешние ландшафты, во время заката долина становится кусочком огненного Марса.

Самый колоритный автобус в Каппадокии

Переезжать между локациями мы будем на нетривиальном транспорте — ярком ретро-автобусе 🚌, который наверняка вдохновит вас сделать пару фотографий с его участием! Здесь комфортно разместится и небольшая компания, и группа друзей до 12 человек.

Организационные детали