Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Долины с фантастическим ландшафтом

Фестиваль ярких воздушных шаров происходит здесь каждое утро. Туристы со всего света приезжают, чтобы совершить полёт на воздушном шаре, почувствовать невесомость, полюбоваться красотами пейзажей похожих на марсианские. 60 разноцветных шаров парят в небе над Каппадокией, вызывая восхищение и страх у наблюдателей со смотровой площадки. Только подумайте, 1000 метров над Землей — но смельчаков хоть отбавляй. Полёт стоит того, чтобы почувствовать себя героем фильма и оставить воспоминания на всю жизнь.

Неповторимые природные ландшафты дивного края, огромный лес из странных изваяний привлекает сюда людей творческих профессий. В этом сюрриалистическом месте снимался боевик турецкие «Звездные войны»,

трилогия «Джек Хантер», супергеройский фильм «Призрачный гонщик». Всю эту красоту вы можете лицезреть ранним утром, совершая полёт на воздушном шаре.

Подготовка к предстоящему воздушному путешествию

После лёгкого завтрака, вас отвезут к месту старта. Всё это происходит на рассвете. Ваш шар — монгольфьер, на котором будете совершать воздухоплавание, будет надуваться горячим воздухом с помощью горячего пламени. Команда профессионалов обеспечит ваш безопасный полёт, перед началом вы будете ознакомлены с инструкцией и вас пригласят на посадку в просторную корзину.

Прекрасное начало нового дня и празднование памятных событий

Наконец, начало полёта. Восторг и неизведанные доселе чувства охватят вас с огромной силой. Опытный капитан «воздушного судна», поворачивая шар вокруг оси, обеспечит вам круговую панораму для лучшего осмотра местности. Также он расскажет вам о тех неповторимо-загадочных местах, над которыми вы пролетаете. Вызывая восхищение и удивление от увиденного! Романтика дня, новые ощущения, что может быть прекрасней этого утреннего полёта? Полёт может быть совмещён с юбилеем, свадьбой, днём рождения и другими датами. Ждём вас в этом романтическом и загадочном месте, которое зовётся Каппадокия!

Важная информация

Возьмите с собой: удобную обувь, тёплую одежду, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.