Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Что вас ожидает

Рассвет в корзине монгольфьера

В 4 — 5 часов утра, до восхода солнца, мы заберем вас из гостиницы и доставим на площадку, где вы в предрассветных сумерках понаблюдаете, как надувают огромный воздушный шар. А дальше самое интересное — в корзине, рассчитанной на 24 человека, в компании квалифицированного пилоты вы плавно подниметесь в небо навстречу восходу.

Лучше один раз увидеть

Не забудьте захватить фотоаппарат, ведь вам предстоит в течение часа парить над одним из красивейших мест на земле! Рельефные долины, простирающиеся до горизонта, скальные монастыри и пещерные города — всё, что так завораживает путешественников вблизи, с высоты выглядит еще более впечатляющим. После волшебного полета вы получите сертификат о том, что поучаствовали в главном приключении Каппадокии. А затем вернетесь в отель 🏨 — как раз к завтраку.

Организационные детали

Как проходит полет

На воздушном шаре, корзина которого рассчитана на 24 человека

В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Каппадокии к месту полета и обратно, страховка и торжественное вручение сертификата

В корзине вас будет сопровождать квалифицированный и профессиональный пилот, сопровождение гида не предусмотрена

Детали бронирования