Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

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Рассвет над Каппадокией — в корзине воздушного шара

Увидеть, как восходит солнце над марсианскими долинами, и испытать волшебное чувство полета

Ismet
Ismet – Гид из Каппадокии
Сложно найти для полета на воздушном шаре более подходящее место, чем Каппадокия — с её скальными образованиями, волшебными долинами и пещерными городами.

С нашей помощью вы быстро и с комфортом доберетесь до стартовой точки, займете место в корзине воздушного шара и встретите рассвет в сотнях метров над «страной прекрасных лошадей»!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 24 человек

  • €85 за человека

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Рассвет над Каппадокией — в корзине воздушного шара
Рассвет над Каппадокией — в корзине воздушного шара

Что вас ожидает

Рассвет в корзине монгольфьера
В 4 — 5 часов утра, до восхода солнца, мы заберем вас из гостиницы и доставим на площадку, где вы в предрассветных сумерках понаблюдаете, как надувают огромный воздушный шар. А дальше самое интересное — в корзине, рассчитанной на 24 человека, в компании квалифицированного пилоты вы плавно подниметесь в небо навстречу восходу.

Лучше один раз увидеть
Не забудьте захватить фотоаппарат, ведь вам предстоит в течение часа парить над одним из красивейших мест на земле! Рельефные долины, простирающиеся до горизонта, скальные монастыри и пещерные города — всё, что так завораживает путешественников вблизи, с высоты выглядит еще более впечатляющим. После волшебного полета вы получите сертификат о том, что поучаствовали в главном приключении Каппадокии. А затем вернетесь в отель 🏨 — как раз к завтраку.

Организационные детали

Как проходит полет

  • На воздушном шаре, корзина которого рассчитана на 24 человека
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Каппадокии к месту полета и обратно, страховка и торжественное вручение сертификата
  • В корзине вас будет сопровождать квалифицированный и профессиональный пилот, сопровождение гида не предусмотрена

Детали бронирования

  • Пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием, чтобы уточнить наличие мест в корзине на нужную дату
  • Полет на шаре может быть отменен из-за неподходящих погодных условий. В этом случае деньги полностью возвращаются вам обратно.
  • В корзине воздушного шара запрещено находиться детям до 6 лет
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Рассвет над Каппадокией — в корзине воздушного шара
Рассвет над Каппадокией — в корзине воздушного шара
Рассвет над Каппадокией — в корзине воздушного шара
Рассвет над Каппадокией — в корзине воздушного шара
Рассвет над Каппадокией — в корзине воздушного шара
Рассвет над Каппадокией — в корзине воздушного шара

Экскурсия проводится ежедневно в 04:00 и 07:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 24 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ismet
Ismet
Здравствуйте, меня зовут Исмет. Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в самом центре города. Закончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учебы работал гидом на западе Турции, в Бодруме. После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме. Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и моя личная история — моя жена родом из Белоруссии, у нас двое детей. С радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о ее культуре и традициях!
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