Долина Соганлы

Долина известна тем, что здесь сохранились церкви ранних христиан. В настоящее время здесь существует 50 храмов, но к посещению предлагается десять из них. Фрески внутри церквей поразят вас яркостью сохранившихся красок — это заслуга мусульман.

Когда храмы превращали в мечети, то стены штукатурили для того, чтобы убрать христианские изображения. Со временем штукатурка отвалилась, а фрески остались целыми и невредимыми. Деревня Соганлы имеет перевод, как «луковичная» и более поздний перевод «закончившийся» — это одна из версий, которая обозначает, что поселение было последним местом, которое захватили арабы. Белые входы в голубятни — отличительная черта этой удивительной долины.

Римский город Собенос

Город был обнаружен в 2002 году. Для Каппадокии он считается новым. В настоящее время археологи и учёные ведут раскопки и исследования на территории города. Поселение относится к позднеримскому и ранневизантийскому периоду! Позже город стал называться Синасос — «город рыбаков», что само по себе отвечает занятию местных жителей (рыболовству).

Греческий посёлок Мустафапаша

Во время Оттоманской империи здесь мирно уживались греки и турки, что делает честь обеим народам. Основатель дервишевского движения Хаджи Бекташ совершил здесь первое чудо, прославившись на века. Возвращаяь из Кейсери в Юргюп он встретил христианку с подносом лепёшек. Она жаловалась на отвратительное качество муки, из которой были они испечены.

Тогда прозвучали пророческие слова дервиша: «Будешь сеять не рожь, а пшеницу, из горсти муки испечешь большие вкусные лепешки». Так и случилось. На месте встречи Хаджи с женщиной построили святилище, дабы увековечить память о небесной помощи прозорливца христианке. Терпимость вероисповедований — отличительная черта этого места.

Важная информация

Возьмите с собой: удобную обувь, удобную одежду, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.