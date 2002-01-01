Синий тур - это другая Каппадокия, не совсем туристическая, но также манящая и таинственная

Синий тур — это другая Каппадокия, не совсем туристическая, но также манящая и таинственная.

Откройте для себя мир удивительного и прекрасного.

Космический мир на планете Земля! Может пройдут многие многие века, чтобы потомки узнали об этом крае, поражающем воображение не только простых людей, но и представителей творческих профессий. И так, вперёд!
Синий Тур в Каппадокии
Синий Тур в Каппадокии
Синий Тур в Каппадокии
Синий Тур в Каппадокии
Синий Тур в Каппадокии
Синий Тур в Каппадокии
Синий Тур в Каппадокии

Что вы увидите 🤩

  • Долина Гереме — Эсентепе, панорамная площадка
  • Подземный Город (вы посетите один из них Каймаклы или Деринкую)
  • Долина Соганлы — заброшенный пещерный посёлок, где вы увидите забытые пещерные храмы на скале долины Соанлы, Церковь Карабаш, Змеиную Церковь
  • Обед на природе
  • Собесос — единственный римский город в Каппадокии
  • Мустафапаша — греческий поселок. Тут вы посетите Собор Елены и Константина
  • Дегустация местных сладостей Каппадокии
  • Мастерская украшений и камней Каппадокии
Долина Соганлы
Долина известна тем, что здесь сохранились церкви ранних христиан. В настоящее время здесь существует 50 храмов, но к посещению предлагается десять из них. Фрески внутри церквей поразят вас яркостью сохранившихся красок — это заслуга мусульман.
Когда храмы превращали в мечети, то стены штукатурили для того, чтобы убрать христианские изображения. Со временем штукатурка отвалилась, а фрески остались целыми и невредимыми. Деревня Соганлы имеет перевод, как «луковичная» и более поздний перевод «закончившийся» — это одна из версий, которая обозначает, что поселение было последним местом, которое захватили арабы. Белые входы в голубятни — отличительная черта этой удивительной долины.
Римский город Собенос
Город был обнаружен в 2002 году. Для Каппадокии он считается новым. В настоящее время археологи и учёные ведут раскопки и исследования на территории города. Поселение относится к позднеримскому и ранневизантийскому периоду! Позже город стал называться Синасос — «город рыбаков», что само по себе отвечает занятию местных жителей (рыболовству).
Греческий посёлок Мустафапаша
Во время Оттоманской империи здесь мирно уживались греки и турки, что делает честь обеим народам. Основатель дервишевского движения Хаджи Бекташ совершил здесь первое чудо, прославившись на века. Возвращаяь из Кейсери в Юргюп он встретил христианку с подносом лепёшек. Она жаловалась на отвратительное качество муки, из которой были они испечены.
Тогда прозвучали пророческие слова дервиша: «Будешь сеять не рожь, а пшеницу, из горсти муки испечешь большие вкусные лепешки». Так и случилось. На месте встречи Хаджи с женщиной построили святилище, дабы увековечить память о небесной помощи прозорливца христианке. Терпимость вероисповедований — отличительная черта этого места.
Важная информация
Возьмите с собой: удобную обувь, удобную одежду, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
 Что не входит
  • Напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную обувь
  • удобную одежду
  • солнцезащитные очки
  • головной убор и деньги на личные расходы.
Время проведения: Ежедневно 09:30–17:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
Armagan
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