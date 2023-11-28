Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой

Сделать эффектные фото в платьях на фоне шаров, прокатиться по долинам и помедитировать

Описание
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Ответы на вопросы
Посвятим 5 дней себе любимым, освободим мысли от бытовых и рабочих вопросов, наполнимся яркими впечатлениями и обретём спокойствие в медитациях и с помощью авторской практики — и всё это среди неземных пейзажей Каппадокии! Жить будем в самом сердце региона в аутентичном отеле, с террасы которого открывается вид на причудливые скалы и воздушные шары.

Устроим фотосессию в платьях, продегустируем вино, посетим гончарный мастер-класс и прокатимся по долинам. Для каждого будет проведена трансформационная игра, которая поможет найти ответ на личный запрос. Возможно продолжить путешествие в Стамбуле.
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Волшебство Каппадокии: путешествие-перезагрузка с трансформационной игрой
Ближайшие даты:
28
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур в Каппадокию возможно соединить с 3-дневной программой в Стамбуле. Стоимость 7-дневной поездки Каппадокия-Стамбул составит со скидкой 1630 долларов за человека.

Программа тура по дням

1 день

Приезд, размещение, отдых

Добро пожаловать в фантастическую Каппадокию! На сегодня не запланировано никаких мероприятий, чтобы вы могли без спешки разместиться в отеле и отдохнуть после перелёта. При желании можно самостоятельно прогуляться.

Вечером встретимся на террасе отеля за чашечкой турецкого чая или бокалом каппадокийского вина и познакомимся.

Приезд, размещение, отдыхПриезд, размещение, отдыхПриезд, размещение, отдых
2 день

Автопутешествие по долинам, гончарный мастер-класс и винное поместье

Каждый день с утра сможем любоваться воздушными шарами прямо из отеля — ведь живём мы в самом сердце Каппадокии! Вам не нужно заботиться о фотографиях, ведь с нами на протяжении всего путешествия будет профессиональный фотограф, который сохранит волшебные и полные эмоций моменты. Также, в хорошую погоду, утром будет возможность для желающих полетать на воздушном шаре (за доплату).

После завтрака отправимся в автопутешествие по долинам и исследуем впечатляющие творения людей, когда-то живших на этих землях. Приготовьтесь восхищаться фантастическими пейзажами! Затем заедем в город гончарных мастерских, где понаблюдаем за работой умельцев и сами сделаем керамическое изделие под руководством профессионалов. Заглянем и в традиционное винное поместье: продегустируем вина региона и узнаем историю виноделия в этих краях. В Красной долине полюбуемся острыми хребтами розоватых оттенков, желающие смогут попробовать фисташковый кофе и посмотреть на его приготовление.

Автопутешествие по долинам, гончарный мастер-класс и винное поместьеАвтопутешествие по долинам, гончарный мастер-класс и винное поместьеАвтопутешествие по долинам, гончарный мастер-класс и винное поместьеАвтопутешествие по долинам, гончарный мастер-класс и винное поместьеАвтопутешествие по долинам, гончарный мастер-класс и винное поместьеАвтопутешествие по долинам, гончарный мастер-класс и винное поместьеАвтопутешествие по долинам, гончарный мастер-класс и винное поместьеАвтопутешествие по долинам, гончарный мастер-класс и винное поместье
3 день

Трансформационная игра, медитация и только ваш день

Каппадокия похожа на другую планету и обладает своей особой атмосферой — в таком необычном месте мы проведём индивидуальную трансформационную игру по авторской методике. Метод помогает проработать волнующие темы, тревоги и страхи, обрести спокойствие и внутреннюю гармонию. Вы можете войти в игру с любым запросом и отследить, что мешало достичь цели.

Начнём с медитации-очищения, чтобы освободить мысли от беспокойства и бытовых вопросов, постараемся услышать внутренний голос и расслабиться. Пейзажи Каппадокии помогут нам в этом. Далее перейдём к метафорическим ассоциативным картам, инструменту психологов, чтобы найти ответ на волнующую тему. Посвятим этот день полностью себе и улучшению качества своей жизни.

Желающим поможем организовать дополнительную экскурсию.

Трансформационная игра, медитация и только ваш деньТрансформационная игра, медитация и только ваш деньТрансформационная игра, медитация и только ваш деньТрансформационная игра, медитация и только ваш деньТрансформационная игра, медитация и только ваш день
4 день

Фотосессия в платьях на фоне шаров

Сегодня проведём яркую фотосессию в развевающихся по ветру платьях на фоне летящих воздушных шаров. Цвет наряда вы сможете выбрать заранее. Все локации уже продуманы, нужно лишь быть готовыми встать пораньше и наслаждаться процессом — фотограф знает подходящий ракурс и сделает эффектные снимки.

После творческого утра запланирован расслабленный день. Желающие смогут прокатиться на квадроциклах или лошадях (за доплату). Гид порекомендует места, где можно насладиться чашечкой кофе или турецкого чая с прекрасным видом. Вечером соберёмся вместе в проверенном ресторане.

Фотосессия в платьях на фоне шаровФотосессия в платьях на фоне шаровФотосессия в платьях на фоне шаровФотосессия в платьях на фоне шаровФотосессия в платьях на фоне шаровФотосессия в платьях на фоне шаров
5 день

Отъезд или продолжение путешествия в Стамбуле

После завтрака, вдохновлённые, разъезжаемся по домам.

Также есть возможность продлить путешествие на 3 дня и отправиться в колоритный Стамбул (бронируется отдельно).

Отъезд или продолжение путешествия в СтамбулеОтъезд или продолжение путешествия в Стамбуле

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Каппадокия, аэропорт Невшехир, по договорённости
Завершение: Каппадокия, аэропорт Невшехир, в первой половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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