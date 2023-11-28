Каждый день с утра сможем любоваться воздушными шарами прямо из отеля — ведь живём мы в самом сердце Каппадокии! Вам не нужно заботиться о фотографиях, ведь с нами на протяжении всего путешествия будет профессиональный фотограф, который сохранит волшебные и полные эмоций моменты. Также, в хорошую погоду, утром будет возможность для желающих полетать на воздушном шаре (за доплату).

После завтрака отправимся в автопутешествие по долинам и исследуем впечатляющие творения людей, когда-то живших на этих землях. Приготовьтесь восхищаться фантастическими пейзажами! Затем заедем в город гончарных мастерских, где понаблюдаем за работой умельцев и сами сделаем керамическое изделие под руководством профессионалов. Заглянем и в традиционное винное поместье: продегустируем вина региона и узнаем историю виноделия в этих краях. В Красной долине полюбуемся острыми хребтами розоватых оттенков, желающие смогут попробовать фисташковый кофе и посмотреть на его приготовление.