Все прелести Каппадокии: путешествие со свободной программой

Групповой тур в Каппадокии

Погулять по долинам Любви и Воображения и узнать, как создают турецкие ковры

В этом туре пейзажи с картинки предстанут перед вами во всей красе. Отправляемся в тур по Каппадокии без изнуряющих ежедневных многочасовых экскурсий.

Предлагаем вам самостоятельно выбрать свой досуг: кто-то сможет отдохнуть, а у желающих будет возможность приобрести дополнительные развлечения.

За доплату вам будут доступны полёт на воздушном шаре, посещение хаммама и шоу «Турецкая ночь», сафари на ретроавтомобиле, фотосессия и многое другое. Будем жить в аутентичном отеле, а ещё вместе насладимся причудливыми скалами нескольких долин.
Все прелести Каппадокии: путешествие со свободной программой
Все прелести Каппадокии: путешествие со свободной программой
Все прелести Каппадокии: путешествие со свободной программой
Все прелести Каппадокии: путешествие со свободной программой
Все прелести Каппадокии: путешествие со свободной программой
Все прелести Каппадокии: путешествие со свободной программой
Все прелести Каппадокии: путешествие со свободной программой
Все прелести Каппадокии: путешествие со свободной программой
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимо прилететь в Стамбул не позднее 18:00. Обратный вылет планировать не ранее 12:00.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в сказку! Прибытие в Каппадокию

Встретим вас в аэропорту Стамбула (до 18:00). В 20:00 вылетаем в Каппадокию. По приезде доберёмся до места проживания. Около 22:30 заселимся в отель, стилизованный под скалу.

Добро пожаловать в сказку! Прибытие в КаппадокиюДобро пожаловать в сказку! Прибытие в КаппадокиюДобро пожаловать в сказку! Прибытие в КаппадокиюДобро пожаловать в сказку! Прибытие в Каппадокию
2 день

Опциональные экскурсии и активности: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и посещение хаммама

Предлагаем начать утро нового дня незабываемо, отправившись в полёт на воздушном шаре. Желающие уже в 06:00 поедут к месту старта. На площадке вы увидите, как надувают шары. Во время воздушного путешествия пилоты вам расскажут о местах, над которыми будете пролетать. После этого вам вручат сертификат и подадут шампанское.

К 08:00 вы вернётесь в отель на завтрак, а затем у вас будем свободное время.

Дополнительные экскурсии и развлечения

Любители экскурсий смогут изучить долины и подземные города (за дополнительную плату). Вы остановитесь в долине Гёреме и осмотрите подземные города Деринкую или Каймаклы, полюбуетесь храмами долины Соганлы, пообедаете в ресторане и насладитесь атмосферой древнеримского города Собесоса, где до сих пор продолжаются раскопки. Заглянете в посёлок Мустафапаш и посетите церковь Константина и Елены. Завершите маршрут в ювелирных мастерских, а ещё продегустируете местные сладости. К 17:30 вернётесь в отель.

Те, кто хочет порелаксировать, в 13:00 поедут в хаммам. Сауна, бассейн, SPA-процедуры — всё, что нужно для настоящего отдыха. Обязательно попробуйте мягкий пиллинг и мыльный массаж. К 16:00 вернётесь в отель.

Опциональные экскурсии и активности: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и посещение хаммамаОпциональные экскурсии и активности: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и посещение хаммамаОпциональные экскурсии и активности: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и посещение хаммамаОпциональные экскурсии и активности: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и посещение хаммама
3 день

Удивительные долины и город Аванос

В 08:00 завтракам, а уже в 09:00 отправляемся на групповую экскурсию по Каппадокии. Первым делом посетим Гёреме — настоящий музей под открытым небом. Гид расскажет вам о том, как здесь жили монахи. Вы зайдёте в церковь Св. Василия, Св. Варвары, Св. Екатерины, а также в Яблочную и Змеиную церкви. После этого поедем любоваться долиной Любви, погуляем по долине Пашабаг и увидим руины церкви Св. Симеона.

В 13:00 состоится обед, а затем мы доберёмся до центра гончарства и ковроткачества — города Аванос. Пройдёмся по мосту у реки Кызылырмак. Далее поедем фантазировать в долину Воображения, где каждый увидит в скалах что-то своё. Остановимся у крепости Ухчисар, которая возвышается на 1400 метров над уровнем моря и считается символом Каппадокии.

Заглянем в место, где создают турецкие ковры.

Уже в 16:30 вернёмся в отель.

Удивительные долины и город АваносУдивительные долины и город АваносУдивительные долины и город АваносУдивительные долины и город Аванос
4 день

Свободный день

Этот день полностью в вашем распоряжении. Кто-то сможет отдохнуть и самостоятельно погулять по Каппадокии, а желающие разнообразят программу дополнительными экскурсиями и развлечениями.

Дополнительные экскурсии и развлечения

Забрать с собой все впечатления поможет фотосессия в самых живописных локациях. В минимальную стоимость съёмки входят фото в двух местах, выбор образа, обработанные снимки, которые вы получите через 2-3 дня после фотосессии, и трансфер из/до отеля. За дополнительную плату — выбор нарядов.

Романтичным натурам рекомендуем отправиться в сафари на ретроавтомобиле. Ранним утром, когда воздушные шары заполняют небо, винтажный железный конь прокатит вас по долинам. Предусмотрены остановки, чтобы в полной мере насладиться опытом. Прогулка займёт около 2-х часов.

Вечером (19:30) у вас будем возможность посетить знаменитую «Турецкую ночь» и увидеть чарующий танец дервишей. Во время представления вас ждёт ужин из блюд турецкой кухни. К 22:30 вернёмся в отель.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Окончание тура

Рано утром мы проводим вас в аэропорт. Вылет из Каппадокии запланирован на 06:45, а уже в 08:10 вы прибудете в аэропорт Стамбула. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 18:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, 08:10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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