Каппадокия — страна грёз, мечты, марсианских ландшафтов, подземных городов.

Для тех кто любит таинственные и неизведанные путешествия — наш Зелёный тур в Каппадокию для именно для вас.

Вашему взору откроются: знаменитый Селимрский монастырь, пешеходная тропа Селиме, кратерное озеро Нар, деревня Белисирма, Учисарская долина голубей и каньон, поражающий своими размерами в долине Ихлара.

Не пропустите возможность побывать в мире фантазии, в мире небывалых красот и уникальных человеческих возможностей!
Зелёный тур в Каппадокии
Зелёный тур в Каппадокии
Зелёный тур в Каппадокии
Зелёный тур в Каппадокии
Зелёный тур в Каппадокии
Зелёный тур в Каппадокии
Зелёный тур в Каппадокии

Что вы увидите 🤩

  • Подземный город Деринкую
  • Озеро Нар в кратере вулкана
  • Долина Ихлара
  • Монастырь, высеченный в скалах
  • деревушка Япракхисар
  • Долина голубей
Подземный город Деринкую
Основателями его являются племена хеттской цивилизации. Это многоярусный подземный город, обнаруженный в 1963 году и открытый через 2 года для массового посещения. В своё время он вмещал 20 тысяч человек вместе с домашним скотом и съестными припасами. Под землей разветвленная система комнат, тоннелей и колодцев.
Город использовали в целях спасения людей от внешних врагов. Всего восемь из двадцати этажей вниз открыто для для посещения туристов. Коридоры, тоннели и шахты соединяют эти этажи. Температура воздуха в подземных помещениях составляет 12 градусов по Цельсию! Вмести с гидом вы почувствуете себя подземными жителями.
Озеро Нар в кратере вулкана
В 22-х километрах от посёлка Деринкуйю находится вулканическое озеро Нар, поражающее своими размерами: глубиной в 70 метров и площадью равной почти 3000 квадратным метрам. Температура воды в геотермальных источниках, расположенных рядом с вулканическим озером, 40 градусов по Цельсию. Многие туристы приезжают с целью оздоровления, так как термальная вода признана целебной.
Долина Ихлара
В посёлке Белисирма участников тура ждёт атмосферный обед из блюд национальной турецкой кухни. Изюминкой его являются столики, расположенные на мостках прямо над рекой! Далее отправление в долину Ихлара, образованную в результате извержения вулкана под названием Хасан (3 268 метров). Пятнадцать километров — вот протяженность знаменитого каньона.
Каньон наполнен водой чистых горных ручьёв, образующих реку Мелендиз, текущую по дну каньона. Река вливается в солёное озеро Туз! С IV века в этом благодатном месте было построено множество монастырей и церквей. Существовало 105 построек, но сейчас доступно только 20. Красивые фрески украшают стены и потолки многих из них.
Монастырь, высеченный в скалах
На выходе из каньона, в посёлке Селим, расположен самый крупный христианский монастырь, высеченный в туфовой скале. Пещерный комплекс включает: кельи для монахов, хозяйственные помещения, церкви, стойла для животных. Время основания — VIII век. Уникален фресковой росписью.
Далее наш путь лежит в деревушку Япракхисар, с её панорамой лунного и Марсианского ландшафта! Пещерные византийские монастыри и зубчатые скалы видны вокруг. Художники по достоинству оценили бы эту фантасмагорию.
Долина голубей
Гюверджинлик — название долины Голубей. Пернатые обитатели — жители этой уникальной долины. Отсюда и название долины. Четыре тысячи метров её протяженность. Довольно легко встретить несколько сот особей. На территории долины построено большое количество голубятней — колумбариев, вырезанных в каменных скалах и туфовых породах вулканического происхождениях. Многие храмы тоже были переделаны под голубятни.
Важная информация
Возьмите с собой: удобную обувь, тёплую одежду, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Русский гид
  • Обед
 Что не входит
  • Напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную обувь
  • тёплую одежду
  • солнцезащитные очки
  • головной убор и деньги на личные расходы.
Время проведения: Ежедневно 09:30 –17:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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