Подземный город Деринкую

Основателями его являются племена хеттской цивилизации. Это многоярусный подземный город, обнаруженный в 1963 году и открытый через 2 года для массового посещения. В своё время он вмещал 20 тысяч человек вместе с домашним скотом и съестными припасами. Под землей разветвленная система комнат, тоннелей и колодцев.

Город использовали в целях спасения людей от внешних врагов. Всего восемь из двадцати этажей вниз открыто для для посещения туристов. Коридоры, тоннели и шахты соединяют эти этажи. Температура воздуха в подземных помещениях составляет 12 градусов по Цельсию! Вмести с гидом вы почувствуете себя подземными жителями.

Озеро Нар в кратере вулкана

В 22-х километрах от посёлка Деринкуйю находится вулканическое озеро Нар, поражающее своими размерами: глубиной в 70 метров и площадью равной почти 3000 квадратным метрам. Температура воды в геотермальных источниках, расположенных рядом с вулканическим озером, 40 градусов по Цельсию. Многие туристы приезжают с целью оздоровления, так как термальная вода признана целебной.

Долина Ихлара

В посёлке Белисирма участников тура ждёт атмосферный обед из блюд национальной турецкой кухни. Изюминкой его являются столики, расположенные на мостках прямо над рекой! Далее отправление в долину Ихлара, образованную в результате извержения вулкана под названием Хасан (3 268 метров). Пятнадцать километров — вот протяженность знаменитого каньона.

Каньон наполнен водой чистых горных ручьёв, образующих реку Мелендиз, текущую по дну каньона. Река вливается в солёное озеро Туз! С IV века в этом благодатном месте было построено множество монастырей и церквей. Существовало 105 построек, но сейчас доступно только 20. Красивые фрески украшают стены и потолки многих из них.

Монастырь, высеченный в скалах

На выходе из каньона, в посёлке Селим, расположен самый крупный христианский монастырь, высеченный в туфовой скале. Пещерный комплекс включает: кельи для монахов, хозяйственные помещения, церкви, стойла для животных. Время основания — VIII век. Уникален фресковой росписью.

Далее наш путь лежит в деревушку Япракхисар, с её панорамой лунного и Марсианского ландшафта! Пещерные византийские монастыри и зубчатые скалы видны вокруг. Художники по достоинству оценили бы эту фантасмагорию.

Долина голубей

Гюверджинлик — название долины Голубей. Пернатые обитатели — жители этой уникальной долины. Отсюда и название долины. Четыре тысячи метров её протяженность. Довольно легко встретить несколько сот особей. На территории долины построено большое количество голубятней — колумбариев, вырезанных в каменных скалах и туфовых породах вулканического происхождениях. Многие храмы тоже были переделаны под голубятни.

Важная информация

Возьмите с собой: удобную обувь, тёплую одежду, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.