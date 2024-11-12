Хотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массой вопросов, и на все читать дальше
очень оперативно получил ответы. Скорость с которой Лейла отвечает вообще поразила, в любое время ответа приходилось ждать не больше 3-5 минут. Долго согласовывали с ней отель, Лейла предложила несколько вариантов, и на основании моих комментариев в результате забронировала нам шикарный номер в "пещерном" отеле.
В Каппадокии мы провели три прекрасных дня, полетали на шарах, покатались на квадроциклах. В итоге мы получили максимум удовольствия и воспользовались практически всеми рекомендациями Лейлы и ее команды, которая занималась всеми вопросами "на месте". Все было на высшем уровне.
Георгий - очень знающий и компетентный гид. Он дружелюбный и очень любезный. У нас был собственный частный тур, и на читать дальше
второй день мы изменили маршрут, чтобы угодить моему 6-летнему сыну. Мой сын говорит только по-английски, а другой взрослый говорит только по-русски. Джордж свободно говорит на обоих языках, кроме турецкого.
Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии читать дальше
и в Стамбуле. Программа, составленная Ольгой была достаточно насыщенной, но всё же у меня было и время для отдыха и личных дел. За это время у меня было 2 фотосессии, могло быть больше, если бы я не простыла. Я посетила в Каппадокии Долины, Поземный город и ещё несколько локаций. Самое незабываемое утро - это фотосессия на фоне шаров, даже ранний подъем не смазал эмоции. Так получилось, что тур для меня был индивидуальным. ОЛьга меня везде сопровождала, если она была не со мной, то всё было организовано, мне не пришлось самой продумывать маршруты. Это очень большой плюс. Также ОЛьга помогла мне с поиском билетов для внутреннего перелета. После пребывания в Каппадокии, мы отправились в Стамбул. В Стамбуле ОЛьга показала мне самые известные достопримечательности, мы гуляли, фотографировались, знакомились с местной кухней. Удобно ещё и то, что благодаря ОЛьге не было проблем с коммуникацией, так как турецкий я не знаю, а английский не все знают в Турции. На время путешествия нам удалось подружиться, она открытый, общительный человек. В целом я довольна поездкой, получила много впечатлений и эмоций, еще и в приятной компании! Было ощущение, что я путешествую с подругой!
Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в читать дальше
октябре 2022,Оля всегда была с нами на связи, маршрут, экскурсии, локации всё продумано до мелочей, а отели вообще сказка, в Каппадокии мы жили как принцессы, а какие виды. В Стамбуле жили в самом центре, Оля на связи 24/7. До сих пор общаемся, всем, всем рекомендовала и рекомендую ехать в тур с Ольгой,окутала нас заботой,расслабитесь, и будете только получать удовольствие от прекрасных пейзажей, от красоты Стамбула.