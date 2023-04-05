Добро пожаловать в Каш

Дружеская прогулка по одному из самых романтических приморских городков Турции

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Ответы на вопросы
Каш часто называют «другой Турцией» — и это не случайно! До 1923 года он принадлежал грекам, и европейское влияние ощущается здесь повсюду.

Вы попадёте в царство белоснежных домов с черепичными крышами, лимонных деревьев, ярко-лиловых цветов и извилистых улочек. Я поделюсь с вами как самыми популярными местами, так и секретными уголками любимого города.
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
Добро пожаловать в Каш
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Каш для своих

Каш — удивительный город, дышащий историей и завораживающий видами. Кажется, что он очень маленький, но здесь есть на что посмотреть! За 4 часа мы:

  • Выпьем самый вкусный кофе в городе с местным десертом Сан Себастьян
  • Поговорим про древнюю ликийскую цивилизацию, артефакты которой разбросаны по всему Кашу
  • Пофантазируем на тему греческих тусовок в древнем амфитеатре
  • Прогуляемся вдоль Марины и полюбуемся белоснежными яхтами
  • Поднимемся на смотровую площадку и насладимся с высоты панорамами моря и гор
  • Пройдём по отрезку ликийской тропы до удивительных пляжей с кристально чистой водой

Искренне надеюсь, что наша встреча поможет вам полюбить Каш так, как люблю его я.

Организационные детали

  • Экскурсию можно подстроить под любой темп и запрос
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Ататюрка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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