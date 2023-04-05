Дружеская прогулка по одному из самых романтических приморских городков Турции
Каш часто называют «другой Турцией» — и это не случайно! До 1923 года он принадлежал грекам, и европейское влияние ощущается здесь повсюду.
Вы попадёте в царство белоснежных домов с черепичными крышами, лимонных деревьев, ярко-лиловых цветов и извилистых улочек. Я поделюсь с вами как самыми популярными местами, так и секретными уголками любимого города.
Вы попадёте в царство белоснежных домов с черепичными крышами, лимонных деревьев, ярко-лиловых цветов и извилистых улочек. Я поделюсь с вами как самыми популярными местами, так и секретными уголками любимого города.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Каш для своих
Каш — удивительный город, дышащий историей и завораживающий видами. Кажется, что он очень маленький, но здесь есть на что посмотреть! За 4 часа мы:
- Выпьем самый вкусный кофе в городе с местным десертом Сан Себастьян
- Поговорим про древнюю ликийскую цивилизацию, артефакты которой разбросаны по всему Кашу
- Пофантазируем на тему греческих тусовок в древнем амфитеатре
- Прогуляемся вдоль Марины и полюбуемся белоснежными яхтами
- Поднимемся на смотровую площадку и насладимся с высоты панорамами моря и гор
- Пройдём по отрезку ликийской тропы до удивительных пляжей с кристально чистой водой
Искренне надеюсь, что наша встреча поможет вам полюбить Каш так, как люблю его я.
Организационные детали
- Экскурсию можно подстроить под любой темп и запрос
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Ататюрка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Каше
Меня зовут Даша, я много лет путешествовала самостоятельно, а сейчас живу в одном из самых красивых уголков Средиземноморья, не похожем на остальную Турцию. Каш стал для меня местом, которое я так долго искала. Я не профессиональный гид, поэтому для меня каждая экскурсия словно прогулка с друзьями. Я показываю свои любимые места и рассказываю то, что хотела бы услышать сама в первый приезд. До встречи!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании