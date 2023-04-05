Каш часто называют «другой Турцией» — и это не случайно! До 1923 года он принадлежал грекам, и европейское влияние ощущается здесь повсюду. Вы попадёте в царство белоснежных домов с черепичными крышами, лимонных деревьев, ярко-лиловых цветов и извилистых улочек. Я поделюсь с вами как самыми популярными местами, так и секретными уголками любимого города.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Каш для своих

Каш — удивительный город, дышащий историей и завораживающий видами. Кажется, что он очень маленький, но здесь есть на что посмотреть! За 4 часа мы:

Выпьем самый вкусный кофе в городе с местным десертом Сан Себастьян

Поговорим про древнюю ликийскую цивилизацию, артефакты которой разбросаны по всему Кашу

Пофантазируем на тему греческих тусовок в древнем амфитеатре

Прогуляемся вдоль Марины и полюбуемся белоснежными яхтами

Поднимемся на смотровую площадку и насладимся с высоты панорамами моря и гор

Пройдём по отрезку ликийской тропы до удивительных пляжей с кристально чистой водой

Искренне надеюсь, что наша встреча поможет вам полюбить Каш так, как люблю его я.

Организационные детали