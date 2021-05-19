Всё о Кастамону

Полезная информация о Кастамону

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Местное время в Кастамону
08:2651
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаКастамону
По-английскиKastamonu
Столица регионаКастамону является столицей региона
Население города70 402 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота786 м. от уровня моря

Где находится Кастамону на карте

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