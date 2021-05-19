Полезная информация о Кастамону
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Местное время в Кастамону
08:2651
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Кастамону
|По-английски
|Kastamonu
|Столица региона
|Кастамону является столицей региона
|Население города
|70 402 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|786 м. от уровня моря