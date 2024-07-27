Что ещё посмотреть – экскурсии в Кемере

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Кемере, цены от €54, скидки до 19%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
На автобусе
скидка
19%
66 отзывов
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
8 авг в 02:30
6754 за человека
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
На машине
скидка
15%
49 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
8 авг в 08:00
9 авг в 14:00
293250 за всё до 7 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
скидка
10%
22 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
638575 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
На машине
скидка
10%
21 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
311280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Каппадокию действительно стоит посетить хотя бы раз в жизни. У нас был гид Султан, он рассказал нам много интересного про историю и культуру, не оставил без внимания, которые мы проезжали по пути. Эмоций от поездки море!
  • Г
    Гульназ
    15 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Экскурсия супер, цена одна из самых выгодных, все очень понравилось, впечатления на всю жизнь🤩
  • Д
    Дарья
    21 июня 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно, неизибито и приятно провести
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    время. Можно оставить для себя прекрасные воспоминания и фотографии на память. Прекрасные живописные места в отрыве от цивилизации, людей и жары. Эта экскурсия переломила мои впечатления в сторону положительных представлений о стране и её природе. Успехов автору! =) и всем, кто присоединится к частичкам нетуристической Турции.

    Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
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    жизнью в отеле и реальной Турцией. Не могу сказать, что мы особенно обогатили свои знания, но впечатления остались позитивные. Дети, к сожалению, не особенно желали вовлекаться, а я прекрасно провела время. Не утомительно, по времени как раз уложились в 4 часа. На 3-4 человек цена получается оптимальная, на мой взгляд.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
  2. Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
  3. Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
  4. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Демре
  4. Мира
  5. Старый город
  6. Олимпос
  7. Иераполис
  8. Фазелис
  9. The land of legends
  10. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2024
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