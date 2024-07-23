Экскурсии и походы в горы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Кемере, цены от $17. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Джиппинг
На автобусе
30 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
8 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$32 за человека
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
На автобусе
13 отзывов
13 часов
Групповая
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
8 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$32 за человека
Рафтинг в национальном парке каньона Кёпрюлю
11 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне: активный отдых и природа
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - это захватывающее приключение по горной реке Кёпрючай. Насладитесь активным отдыхом в окружении живописных скал и лесов
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$17 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mikhail
    23 июля 2024
    Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
    Рафтинг - супер. Подойдёт для новичков. Один раз за отдых точно стоит сгонять) Только долго добираться из Кемера, но это того стоит!
  • В
    Виктория
    13 июля 2024
    Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
    Ехали от Кемера 4 часа до точки отправления рафтинга, это очень долго. Сам рафтинг хороший, речка очень красивая. Портит все
    читать дальше

    впечатления турецкая коммерция, кафе в которое нас завозили с бешеными ценами. Взяли по круассану, соломку и колу и вышло 28 баксов… в них нет ничего святого Каньон красивый, но времени там дается очень мало, на джипах к каньону ехать прикольно, с музычкой по серпантину, водитель топовый:) Кстати в конце экскурсии до нас докопались что мы якобы на остановке с напитками купили две колы, хотя мы ничего там не брали. От нас не отставали на протяжении 10 минут. Дорогие турки, сделайте нормальную систему отчетности кто что у вас пил!

  • К
    Константин
    19 марта 2022
    Рафтинг в национальном парке каньона Кёпрюлю
    На самых впечатляющих перекатах местные папарацци делают фотографии, инструктор подсказывает когда надо улыбаться и махать. Советую вытаращить глаза. У нас дома хранится фотография, где я с закрытыми глазами кому-то машу рукой.
  • И
    Ирина
    15 марта 2022
    Рафтинг в национальном парке каньона Кёпрюлю
    Сложность этого маршрута низкая, не совсем "болото", конечно, но пороги лёгкие. Несмотря на это, не рекомендую садиться в байдарки тем, кто не готов окунуться в ледяную воду.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
  2. Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
  3. Рафтинг в национальном парке каньона Кёпрюлю
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Демре
  4. Мира
  5. Старый город
  6. Олимпос
  7. Иераполис
  8. Фазелис
  9. The land of legends
  10. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2024
Сейчас в Кемере в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 32. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2024 год по теме «Экскурсии и походы в горы», 54 ⭐ отзыва, цены от $17. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам