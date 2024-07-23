13 часов
Водная прогулка
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
8 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$32 за человека
13 часов
Групповая
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
8 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$32 за человека
13 часов
Водная прогулка
Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне: активный отдых и природа
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - это захватывающее приключение по горной реке Кёпрючай. Насладитесь активным отдыхом в окружении живописных скал и лесов
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$17 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMikhail23 июля 2024Рафтинг - супер. Подойдёт для новичков. Один раз за отдых точно стоит сгонять) Только долго добираться из Кемера, но это того стоит!
- ВВиктория13 июля 2024Ехали от Кемера 4 часа до точки отправления рафтинга, это очень долго. Сам рафтинг хороший, речка очень красивая. Портит все
- ККонстантин19 марта 2022На самых впечатляющих перекатах местные папарацци делают фотографии, инструктор подсказывает когда надо улыбаться и махать. Советую вытаращить глаза. У нас дома хранится фотография, где я с закрытыми глазами кому-то машу рукой.
- ИИрина15 марта 2022Сложность этого маршрута низкая, не совсем "болото", конечно, но пороги лёгкие. Несмотря на это, не рекомендую садиться в байдарки тем, кто не готов окунуться в ледяную воду.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Экскурсии и походы в горы»
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