Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Кемере, цены от $23, скидки до 34%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
На автобусе
скидка
24%
4 отзыва
15 часов
Групповая
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
Погрузитесь в историю и красоту Турции с экскурсией в Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
7 авг в 05:00
10 авг в 05:00
46$35 за человека
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Джиппинг
На автобусе
30 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
8 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$32 за человека
Снорклинг и дайвинг из Кемера
скидка
34%
12 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35$23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    17 июля 2024
    3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
    Очень содержательная экскурсия, за 1 день многое посмотрели, но галопом по европам, совет брать отель поближе к месту экскурсии, лично
    читать дальше

    у нас от Соргуна ушли сутки. Гид Оксана супер. Не очень зашла еда и автобус, совет брать наличные и что-то покупать свое, в ходе экскурсии пошел дождь и в автобусе текло на участников 😅. В целом очень довольны, куча красивых фото. Трансфер от главного экскурсионного автобуса до отеля на обратном пути высаживал людей для экономии времени на остановке, в 15 минутах ходьбы от отелЯ, это стоит учесть, если вы не знаете город. Цена с носа 12 000 вышла полный пакет, считаю приемлемо

  • K
    Katja32300
    25 апреля 2024
    3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
    Экскурсия отличная, Юля и Виктория интересно все рассказывают, отвечают на вопросы, сделали нам крутые фото 😁 Покормили на завтрак и в обед, хотя на сайте написано, что питание не входит) спасибо за такой приятный бонус 🫶🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
  2. Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
  3. Снорклинг и дайвинг из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Демре
  4. Мира
  5. Старый город
  6. Олимпос
  7. Иераполис
  8. Фазелис
  9. The land of legends
  10. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2024
Сейчас в Кемере в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 35 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 46 ⭐ отзывов, цены от $23. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам