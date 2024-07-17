скидка
24%
15 часов
Групповая
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
Погрузитесь в историю и красоту Турции с экскурсией в Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
7 авг в 05:00
10 авг в 05:00
46$35 за человека
13 часов
Водная прогулка
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
8 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$32 за человека
скидка
34%
6 часов
Водная прогулка
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35$23 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана17 июля 2024Очень содержательная экскурсия, за 1 день многое посмотрели, но галопом по европам, совет брать отель поближе к месту экскурсии, лично
- KKatja3230025 апреля 2024Экскурсия отличная, Юля и Виктория интересно все рассказывают, отвечают на вопросы, сделали нам крутые фото 😁 Покормили на завтрак и в обед, хотя на сайте написано, что питание не входит) спасибо за такой приятный бонус 🫶🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Популярные экскурсии»
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