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у нас от Соргуна ушли сутки. Гид Оксана супер. Не очень зашла еда и автобус, совет брать наличные и что-то покупать свое, в ходе экскурсии пошел дождь и в автобусе текло на участников 😅. В целом очень довольны, куча красивых фото. Трансфер от главного экскурсионного автобуса до отеля на обратном пути высаживал людей для экономии времени на остановке, в 15 минутах ходьбы от отелЯ, это стоит учесть, если вы не знаете город. Цена с носа 12 000 вышла полный пакет, считаю приемлемо