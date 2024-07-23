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впечатления турецкая коммерция, кафе в которое нас завозили с бешеными ценами. Взяли по круассану, соломку и колу и вышло 28 баксов… в них нет ничего святого Каньон красивый, но времени там дается очень мало, на джипах к каньону ехать прикольно, с музычкой по серпантину, водитель топовый:) Кстати в конце экскурсии до нас докопались что мы якобы на остановке с напитками купили две колы, хотя мы ничего там не брали. От нас не отставали на протяжении 10 минут. Дорогие турки, сделайте нормальную систему отчетности кто что у вас пил!