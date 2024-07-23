13 часов
Водная прогулка
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
8 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$32 за человека
13 часов
Водная прогулка
Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне: активный отдых и природа
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - это захватывающее приключение по горной реке Кёпрючай. Насладитесь активным отдыхом в окружении живописных скал и лесов
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$17 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Фазелис и природный парк Улупинар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$637 за всё до 10 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$791 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMikhail23 июля 2024Рафтинг - супер. Подойдёт для новичков. Один раз за отдых точно стоит сгонять) Только долго добираться из Кемера, но это того стоит!
- ВВиктория13 июля 2024Ехали от Кемера 4 часа до точки отправления рафтинга, это очень долго. Сам рафтинг хороший, речка очень красивая. Портит все
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Природные»
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