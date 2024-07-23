Природные – экскурсии в Кемере

Найдено 4 экскурсии в категории «Природные» в Кемере, цены от $17. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Джиппинг
На автобусе
30 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
8 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$32 за человека
Рафтинг в национальном парке каньона Кёпрюлю
11 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне: активный отдых и природа
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю - это захватывающее приключение по горной реке Кёпрючай. Насладитесь активным отдыхом в окружении живописных скал и лесов
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$17 за человека
Фазелис и природный парк Улупинар
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Фазелис и природный парк Улупинар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$637 за всё до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Пешая
На микроавтобусе
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$791 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mikhail
    23 июля 2024
    Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
    Рафтинг - супер. Подойдёт для новичков. Один раз за отдых точно стоит сгонять) Только долго добираться из Кемера, но это того стоит!
  • В
    Виктория
    13 июля 2024
    Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
    Ехали от Кемера 4 часа до точки отправления рафтинга, это очень долго. Сам рафтинг хороший, речка очень красивая. Портит все
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    впечатления турецкая коммерция, кафе в которое нас завозили с бешеными ценами. Взяли по круассану, соломку и колу и вышло 28 баксов… в них нет ничего святого Каньон красивый, но времени там дается очень мало, на джипах к каньону ехать прикольно, с музычкой по серпантину, водитель топовый:) Кстати в конце экскурсии до нас докопались что мы якобы на остановке с напитками купили две колы, хотя мы ничего там не брали. От нас не отставали на протяжении 10 минут. Дорогие турки, сделайте нормальную систему отчетности кто что у вас пил!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Природные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
  2. Рафтинг в национальном парке каньона Кёпрюлю
  3. Фазелис и природный парк Улупинар
  4. Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Демре
  4. Мира
  5. Старый город
  6. Олимпос
  7. Иераполис
  8. Фазелис
  9. The land of legends
  10. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2024
Сейчас в Кемере в категории "Природные" можно забронировать 4 экскурсии от 17 до 791. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
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