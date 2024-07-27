скидка
19%
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
8 авг в 02:30
67€54 за человека
скидка
15%
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
8 авг в 08:00
9 авг в 14:00
293€250 за всё до 7 чел.
скидка
19%
9 часов
Водная прогулка
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: У вашего отеля
7 авг в 07:00
11 авг в 07:00
52€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 июля 2024Каппадокию действительно стоит посетить хотя бы раз в жизни. У нас был гид Султан, он рассказал нам много интересного про историю и культуру, не оставил без внимания, которые мы проезжали по пути. Эмоций от поездки море!
- ГГульназ15 июля 2024Экскурсия супер, цена одна из самых выгодных, все очень понравилось, впечатления на всю жизнь🤩
- ССтанислава13 июля 2024Прекрасная экскурсия! Гид настоящий профессионал своего дела. Большой опыт в сфере дает о себе знать: полезный рассказ не только во
- ДДарья21 июня 2024Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно, неизибито и приятно провести
- ММихаил11 мая 2024Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
- ЮЮлия6 мая 2024В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Все»
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