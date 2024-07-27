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жизнью в отеле и реальной Турцией. Не могу сказать, что мы особенно обогатили свои знания, но впечатления остались позитивные. Дети, к сожалению, не особенно желали вовлекаться, а я прекрасно провела время. Не утомительно, по времени как раз уложились в 4 часа. На 3-4 человек цена получается оптимальная, на мой взгляд.