Каждый день с 09:00 до 18:30

Аквапарк ДолуСу в Кемере

Аквапарк Dolusu известен как один из центров притяжения туристов из Кемера и Антальи

Аквапарк Dolusu известен как один из центров притяжения туристов из Кемера и Антальи.

Предлагаем вам отправиться туда и прокатиться на всех 23 горках! На территории аквапарка открыты бассейны для детей и взрослых, есть зоны отдыха с шезлонгами, а также магазины и рестораны.

Здесь каждый найдет для себя развлечения по вкусу!
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Хотите развлечься и провести один день в безудержном веселье? Тогда отправляйтесь всей семьей в Аквапарк ДолуСу, который является крупнейшим в регионе.
Каждый турист сможет выбрать для себя аттракцион среди огромного разнообразия горок. Для посетителей работают 23 горки разного типа. Единственная проблема, с которой Вы столкнётесь — какую горку выбрать следующей для спуска.
На территории аквапарка есть бассейны для взрослых и детей, шезлонги для отдыха, рестораны и магазины.
Сытный фаст-фуд обед также входит в наш тур. Если Вам захочется подкрепиться ещё, вы можете посетить ресторан на территории аквапарка.
Аквапарк ДолуСу приглашает Вас весело провести время всей семьей. Каждый найдёт себе развлечение по душе и точно останется под впечатлением! Вперёд!
Важная информация

В стоимость экскурсии входит:

  • трансфер из/в отель
  • обед
  • страховка

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • любые напитки
  • личные затраты

Рекомендуем взять с собой:

  • купальник
  • полотенце
  • крем
  • солнцезащитные очки
  • головные уборы
Будьте аккуратны!
  • обратите внимание на влажное покрытие в аквапарке
  • все ювелирные изделия и украшение снимите перед поездкой на горках.
  • не берите с собой еду

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослые
$50
Дети (6-12)
$45

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер из/в отель
  • обед
  • страховка
Что не входит
  • любые напитки
  • личные затраты
Место начала и завершения
Ваш отель
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • купальник
  • полотенце
  • крем
  • солнцезащитные очки
  • головные уборы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00 до 18:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день с 09:00 до 18:30

BreezesTour
BreezesTour
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