Каждый день с 09:00 до 18:30

Хотите развлечься и провести один день в безудержном веселье? Тогда отправляйтесь всей семьей в Аквапарк ДолуСу, который является крупнейшим в регионе.

Каждый турист сможет выбрать для себя аттракцион среди огромного разнообразия горок. Для посетителей работают 23 горки разного типа. Единственная проблема, с которой Вы столкнётесь — какую горку выбрать следующей для спуска.

На территории аквапарка есть бассейны для взрослых и детей, шезлонги для отдыха, рестораны и магазины.

Сытный фаст-фуд обед также входит в наш тур. Если Вам захочется подкрепиться ещё, вы можете посетить ресторан на территории аквапарка.

Аквапарк ДолуСу приглашает Вас весело провести время всей семьей. Каждый найдёт себе развлечение по душе и точно останется под впечатлением! Вперёд!

Важная информация

В стоимость экскурсии входит:

трансфер из/в отель

обед

страховка

Туристы оплачивают самостоятельно:

любые напитки

личные затраты

Рекомендуем взять с собой:

купальник

полотенце

крем

солнцезащитные очки

головные уборы

Будьте аккуратны!