Каждый день с 09:00 до 18:30

Хотите развлечься и провести один день в безудержном веселье? Тогда отправляйтесь всей семьей в Аквапарк ДолуСу, который является крупнейшим в регионе.
Каждый турист сможет выбрать для себя аттракцион среди огромного разнообразия горок. Для посетителей работают 23 горки разного типа. Единственная проблема, с которой Вы столкнётесь — какую горку выбрать следующей для спуска.
На территории аквапарка есть бассейны для взрослых и детей, шезлонги для отдыха, рестораны и магазины.
Сытный фаст-фуд обед также входит в наш тур. Если Вам захочется подкрепиться ещё, вы можете посетить ресторан на территории аквапарка.
Аквапарк ДолуСу приглашает Вас весело провести время всей семьей. Каждый найдёт себе развлечение по душе и точно останется под впечатлением! Вперёд!
Важная информация
В стоимость экскурсии входит:
- трансфер из/в отель
- обед
- страховка
Туристы оплачивают самостоятельно:
- любые напитки
- личные затраты
Рекомендуем взять с собой:
- купальник
- полотенце
- крем
- солнцезащитные очки
- головные уборы
Будьте аккуратны!
- обратите внимание на влажное покрытие в аквапарке
- все ювелирные изделия и украшение снимите перед поездкой на горках.
- не берите с собой еду